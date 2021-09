Nicuşor Dan: Nu există un singur indicator unde Bucureştiul să fie mai rău decât în administraţia Gabrielei Firea / Noua Comisie de Urbanism, alcătuită din profesionişti, oameni care nu au făcut porcării (VIDEO)

Nicuşor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat luni, pentru B1 TV, că nu există nici măcar un singur indicator în privinţa căruia situaţia din Bucureşti să fie acum mai rea decât în timpul mandatului Gabrielei Firea (PSD). Dan a mai spus că în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism vor fi numiţi profesionişti, „care nu au făcut porcării”, așa că, de acum încolo, Bucureştiul va avea o dezvoltare urbană echilibrată.

Nicuşor Dan, despre întreținerea parcurilor bucureștene

„Nu există un singur indicator unde Bucureştiul sub Nicuşor Dan să fie mai rău decât era Bucureştiul sub Gabriela Firea”, a declarat Nicușor Dan în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Acesta a spus apoi că Parcul Cișmigiu nu arăta mai bine când Gabriela Firea era Primarul General: „Bineînţeles că nu am avut bani să cumpărăm bănci noi. Dar aleile sunt măturate. Am curăţat statui, pentru că bucureştenii s-au plâns că parcul arată prost, pentru că statuile sunt murdare. De asta am curăţat statuile. Şi o să facem asta şi în celelalte parcuri. Am tuns iarba”.

Dan a mai spus că angajații companiilor municipale n-au mai făcut curățenie prin parcuri după ce au aflat că societăţile respective vor fi închise. Totuși, companiile trebuiau închise deoarece practicau niște prețuri foarte mari.

„Pe tot ce înseamnă întreţinere de parcuri, de exemplu, dar peste tot era la fel, Primăria plătea înainte de companii cam cu 30-40% mai puţin decât ce a plătit după. Asta e cifra globală. În piaţă, dacă vrei să coseşti metrul pătrat de iarbă, e 20 de bani. La Primărie, la Compania de Parcuri, era un leu şi mai costa încă un leu ca să strângă iarba cosită. Deci preţuri de felul acesta s-au dus în salarii de director”, a explicat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre Noua Comisie de Urbanism

„O să avem o şedinţă de Consiliu peste trei zile, în care numim noua Comisie Tehnică de Urbanism, în care o să fie profesionişti, oameni care nu au făcut porcării. De acum încolo o să avem o dezvoltare urbană echilibrată, în sensul că dacă eşti proprietar pe două hectare, e dreptul tău să construieşti, numai că această construire trebuie să fie făcută în nişte parametri care să se încadreze în regula de construire a Bucureştiului, care e Planul Urbanistic General. Asta înseamnă că dacă faci zeci de mii de apartamente şi tu eşti în zonă mixtă, în termeni tehnici, să fii obligat să ai şi o locaţie pentru un dispensar, locaţie pentru o şcoală şi o grădiniţă, tocmai pentru ca locuitorii de acolo să nu aglomereze Bucureştiul şi să îşi piardă timpul ducându-şi copiii la şcoală în altă parte”, a mai declarat Primarul General, Nicușor Dan, pentru B1 TV.