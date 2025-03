Nicușor Dan: „O să-mi depun curând candidatura. Fiecare cu strategia lui, campania mea merge mai departe” / Ce a spus despre finanțarea campaniei sale electorale (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat că, indiferent alți candidați sau alte partide, el și-și continuă campania. Zilele următoare, acesta va depune la Biroul Electoral Central actele necesare candidaturii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Nicușor Dan: Campania mea merge mai departe

„Am strâns 200.000 de semnături și o să depunem curând candidatura. Campania mea merge mai departe, în weekend o să fiu la Cluj-Napoca, Alba Iulia și Deva. În rest, mesajul meu pentru români e același. E o competiție democratică, oricine va candida o să vedem care e planul fiecăruia, ce a făcut fiecare pentru societate și asta e tot.

Fiecare are strategia lui, a partidelor… Campania mea merge mai departe, mulțumesc celor care au strâns semnături, care au semnat, care au donat – peste 5.000 de persoane”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că va merge zilele următoare la Biroul Electoral Central cu toate actele necesare candidaturii.

Nicușor Dan, despre panourile care-l promovează

Dan a explicat apoi, din nou, de ce are panouri de promovare pe străzi: „Există precampanie și campanie. În campanie, conform legii, nu ai voie să pui panouri și ce poți face e extrem de limitat, internet etc. În precampanie, poți să faci orice formă de comunicare, evident care respectă limitele de exprimare dintr-o societate democratică, poți face orice cu mențiunea că dacă faci 3% în campanie statul îți rambursează cheltuielile. În precampanie trebuie să faci asta pe banii tăi. Eu, nefiind partid, neavând subvenție, am apelat la oameni care au donat pentru campania asta, așa cum alții au donat pentru campania mea de la locale. Din banii ăștia am plătit panouri, promovarea pe internet, deplasările, toate cheltuielile de precampanie”.

Nicușor Dan a amintit apoi de sondajul pe care l-a făcut public acum circa două săptămâni, care arată că în turul 2 el îl bate pe Călin Georgescu.