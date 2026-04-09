Nicușor Dan pregătește schimbări la nivelul diplomației, după sărbătorile de Paște, iar între cei vizați ar fi și actualul ambasador în , Andrei Muraru. Mandatul acestuia ar urma să se încheie după aproape cinci ani.

Nicușor Dan l-ar putea schimba pe Andrei Muraru

Surse politice, apropiate de , susțin că , ambasadorul României în Statele Unite urmează să fie înlocuit. Potrivit Gândul, președintele Nicușor Dan are o listă scurtă, cu două nume ale unor diplomați care i-ar putea lua locul. El ar putea fi trimis să reprezinte interesele României la o altă ambasadă.

Andrei Muraru urmează să fie chemat în țară după cinci ani de mandat petrecuți la Washington. El a fost nominalizat de fostul președinte, Klaus Iohannis, în martie 2021. A primit scrisoarea de acreditare semnată de președintele Joe Biden, pe 15 septembrie 2021, iar de atunci se află la post. După schimbarea de la Casa Albă, actualului i s-a reproșat că a fost mult prea apropiat de precedenta administrație, democrată.

El i-a ignorat pe politicienii republicani și pe membrii echipei lui Donald Trump mizând totul pe victoria Kamalei Harris. Iar acest lucru a fost de natură să afecteze relațiile României cu noua administrație MAGA. Pentru foarte multe luni, România a avut ușile închise la Casa Albă, iar relațiile nu par că s-au îmbunătățit foarte mult nici în prezent.

De numele lui Andrei Muraru se leagă și eșecul intrării României în programul Visa Waiver. Admisă în ultimele săptămâni ale mandatului Biden, țara noastră a fost exclusă din acest program după instalarea lui Donald Trump la Casa Albă. Iar unul dintre motive pare a fi tocmai apropierea ambasadorului român de tabăra democrată.

Cine ar putea ajunge ambasador în Statele Unite

Președintele Nicușor Dan are doi posibili înlocuitori, conform surselor, pentru postul de la Washington, după ce va fi vacantat de Andrei Muraru. Unul dintre posibilii înlocuitori este Cornel Feruță, ambasadorul României la ONU. Cel de-al doilea este Dan Neculăescu, reprezentantul permanent al României la NATO.

Cele mai mari șanse pare să le aibă Dan Neculăescu, un diplomat de carieră care lucrează în inisterul Afacerilor Externe din 2002 și are rang de ambasador. Din februarie 2022 a devenit reprezentantul permanent al României la NATO, după ce înainte fusese secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE.

Este foarte apreciat la Bruxelles și pare că a dezvoltat o relație bună și cu Mark Rutte, secretarul general al Alianței. Din acest motiv este consderat mai potrivit să ocupe postul din SUA.

Nicușor Dan privește și spre Cornel Feruță

Cornel Feruță, a absolvit științe politice și are un master în relații internaționale. Între 2007 și 2012 a fost ambasador și reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, lucru care i-a atras atenția lui Nicușor Dan. Din septembrie 2013 funcția de Assistant Director General/Chief Coordinator în cadrul AIEA, iar în iulie–decembrie 2019 a asigurat interimatul la conducerea agenției.

Ulterior a fost numit secretar de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice, iar în prezent reprezintă interesele României la ONU.

„Estimez că în martie o să avem 40, 50 de schimbări importante. Urmează capitale importante. Termenul uzual este de patru ani pentru un diplomat. Acest termen a expirat, trebuia să avem schimbări după alegerile din noiembrie 2025, dar asta nu s-a întâmplat, o să avem schimbări în martie 2026″, spunea președintele în februarie.