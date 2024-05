Nicușor Dan răspunde acuzațiilor că stă închis într-un birou și nu merge pe teren. Primarul General a explicat ce atribuții are și ce face în fiecare zi: „E foarte multă muncă”

, Nicușor Dan, a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a răspuns acuzațiilor că ar sta doar într-un birou și nu merge pe teren.

„E foarte multă muncă de birou pentru că primăria e puțin mai mult decât să dai un telefon”

Primarul General a explicat ce face în fiecare zi, la primărie, cât e muncă de birou, cât e muncă de teren.

“E foarte multă muncă de birou pentru că primăria e puțin mai mult decât să dai un telefon, să vină un meșter să pună 4 șuruburi la o băncuță, care se mișcă. Trebuie să planifici niște bani pe care uneori îi ai, alteori nu-i ai și trebuie să gândești în perspectivă, trebuie să te întâlnești cu firme, cărora să le prezinți planurile tale de viitor, să-i inviți să vină la licitațiile pe care tu le organizezi, trebuie să te întâlnești cu directori, care au puncte de vedere diferite și de multe ori nu știu unii de alții și să reușești să faci un proiect în comun, deci e foarte multă muncă de birou.

Tot timpul e o diferență între teorie și practică. Teoria o știu și eu. Vă spun sincer că am făcut, așa, ca să spunem foarte grosier, de la 50 de milioane în sus am făcut micromanagement, ca să nu ratăm niște proiecte.

De exemplu pentru , teoretic, n-ar fi trebuit să fac nimic, adică era o firmă, care era diriginte de șantier, erau niște constructori, era o echipă din partea primăriei.

Numai că diferendele între echipele astea, faptele juridice, legile complicate, lucram pe un studiu de fezabilitate care fusese făcut cu 10 ani în urmă, apăruseră diferențe de preț, modificări de tehnologii și toate astea a făcut ca eu trebuia să fac micromanagement și am avut vreo 30, poate, de ședințe cu toți oamenii ăștia, ca să fim siguri că terminăm la sfârșitul lui 2023.

La fel cu tramvaiele. Deci acolo unde a fost a fost o miză mare, pentru că această instituție de câteva mii de persoane nu funcționa foarte bine, a fost nevoie ca primarul să facă ceea ce, în mod teoretic, n-ar trebui să facă”.

„Este o echipă de foarte mulți oameni, care a avut disfuncționalitățile ei”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă trebuie schimbat ceva la nivel de echipă, la nivel de relaționare cu echipa, dacă va câștiga un nou mandat.

“Este o echipă de foarte mulți oameni, care a avut disfuncționalitățile ei, care pe multe zone a început să aibă o rutină, ceea ce e de dorit în orice companie, în orice întreprindere cu foarte mulți oameni, erau multe disfuncționalități. Pe măsură ce trece timpul, ea începe să funcționeze tot mai bine, dar pe chestiuni foarte importante, cum au fost cele 100 de tramvaie, care înseamnă 200 de milioane de euro, pentru a fi sigur că lucrurile funcționează, m-am implicat direct”.

„Nu cred că e nevoie ca un primar să fie foarte des pe teren”

Edilul Capitalei a fost întrebat dacă e un minus acest lucru, că poate stă prea mult în birou și prea puțin pe teren.

“În general, pe lucrurile care au început de mult și prost, am pierdut mult mai mult timp decât pe lucrurile pe care le-am început noi. De exemplu, pe lucrările la termoficare, pe care noi am făcut achiziția publică și care toate lucrurile au fost clare de la început, n-am avut nicio ședință importantă. Din când în când am cerut o situație, mi-am dat seama că lucrurile merg, n-a fost nevoie să intervin peste directori, peste constructori. Așa doar, din când în când, ca să dau încredere bucureștenilor, m-am mai dus la un șantier, dar în afară de asta, n-am făcut mare lucru.

Pe de altă parte, pe lucruri care au început de foarte demult, cum e situația tramvaielor sau cum a fost Glina, toate astea au fost nevoie de multe ședințe pentru a duce lucrurile într-un cadru legal, care să dea și rezultate. Nu cred că e nevoie ca un primar să fie foarte des pe teren. Avem o Direcție de relații publice, în fiecare zi vin acolo sau scrisori sau oameni direct, mii de oameni cu diverse probleme și am niște rapoarte cu care sunt lucrurile, care îi preocupă pe oameni. Și bineîneles, că și experiența mea, că doar sunt de atâta timp în zona asta a administrației locale din București, îmi spune care sunt marile probleme”.