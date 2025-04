Nicușor Dan, reacție după ce doi bătrâni din București au murit intoxicați pentru că au lăsat aragazul pornit din cauza lipsei căldurii: „În zona respectivă a fost căldură, dar a fost sub parametri”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat în urma morții a doi bătrâni din cartierul Crângași, care din cauza frigului din apartament au uitat aragazul pornit și s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

După ce a fost acuzat de premierul Ciolacu că și-a neglijat atribuțiile de primar, Nicușor Dan a spus că moartea celor doi este un eveniment trist, dar a adăugat că el a reușit să rezolve o parte importantă a sistemului de termoficare din București.

„În primul rând, condoleanțe familiei, tot timpul un astfel de eveniment este foarte trist. Am verificat informația. Există… În zona respectivă a fost căldură, dar a fost sub parametri. Adică și căldura, și apa caldă au fost sub parametri. Asta este ce pot să spun”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit .

„Mai mult de atât, sunt primarul care a încercat să rezolve cât mai… și, în opinia mea, a reușit să rezolve cât mai mult din sistemul de termoficare neglijat ani de zile. Adică, noi am făcut 200 de kilometri, față de 120 câți au făcut cei dinaintea noastră. Cam asta este realitatea. Și o să mai fie avarii, din păcate”, a adăugat candidatul la alegerile prezidențiale din 4 mai.

Cauza decesului a fost asfixierea cu monoxid de carbon din cauza scurgerii de gaze, după ce au ținut peste noapte aragazul pornit pentru că în apartament era foarte frig și l-au uitat deschis. Cei doi nu aveau căldură de 5 zile.