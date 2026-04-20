B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
20 apr. 2026, 12:49
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. România se îndreaptă spre o criză politică? Ce a anunțat Nicușor Dan
  2. Sunt în pericol banii din PNRR? Ce spune Nicușor Dan
  3. Ce se întâmplă după decizia PSD?
  4. Îl mai susține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan?
  5. Ce scenarii sunt pe masă
  6. Există, totuși, un consens politic?
  7. De ce sunt pozițiile PSD și PNL atât de greu de împăcat
  8. Ce urmează în PSD

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că tensiunile dintre PSD și PNL au ajuns într-un punct critic, iar scenariul unor „turbulențe politice” devine tot mai probabil. Declarațiile au fost făcute la finalul unui eveniment organizat la Academia de Studii Economice din București.

România se îndreaptă spre o criză politică? Ce a anunțat Nicușor Dan

Șeful statului a admis deschis că situația politică este tensionată și dificil de gestionat, în condițiile în care pozițiile celor două partide sunt greu de reconciliat.

Probabil că vom intra în turbulențe politice. Însă, există consens pe PNRR, cele patru partide și minoritățile naționale au consens că toate legile și actele normative pentru PNRR să treacă pentru ca România să încaseze banii din PNRR”, a declarat Nicușor Dan.

Sunt în pericol banii din PNRR? Ce spune Nicușor Dan

În ciuda crizei politice, Nicușor Dan a ținut să sublinieze că există un acord larg între partide pentru continuarea reformelor necesare accesării fondurilor din PNRR.

Termenul-limită pentru implementarea unor măsuri importante este sfârșitul lunii august, iar autoritățile vor să evite orice blocaj care ar putea afecta încasarea banilor europeni.

Ce se întâmplă după decizia PSD?

Președintele a evitat să comenteze scenariile care ar putea urma după votul intern din PSD privind retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

Vom avea câte runde de negocieri sunt necesare pentru a găsi o soluție stabilă”, a precizat Nicușor Dan.

Îl mai susține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan?

Întrebat direct dacă îl sprijină pe premier, șeful statului a ales să rămână rezervat, invocând rolul său de mediator într-un context tensionat social.

El a reiterat că preferă să nu se poziționeze public într-o dispută politică atât de sensibilă, pentru a putea facilita dialogul între tabere.

Ce scenarii sunt pe masă

Nicușor Dan a calificat variantele privind un premier tehnocrat sau un prim-ministru propus de PSD drept simple „scenarii”, fără a oferi detalii suplimentare.

De asemenea, nu a clarificat dacă ar accepta eventualele demisii ale miniștrilor social-democrați.

Există, totuși, un consens politic?

Chiar dacă tensiunile sunt evidente, președintele susține că pe teme esențiale există un acord între forțele politice.

Există neînțelegeri politice în România, dar pe chestiunile importante și mai ales cele care vizează relația cu piețele financiare există consens”, a subliniat Nicușor Dan.

„Îndemnul meu este la calm, echilibru, luciditate pentru toate părțile implicate pentru a ajunge la o soluție”, a completat el, potrivit Hotnews.

De ce sunt pozițiile PSD și PNL atât de greu de împăcat

Președintele a explicat că, în acest moment, diferențele de viziune dintre PSD și PNL sunt majore, ceea ce complică negocierile.

„În acest moment pe declarațiile publice, pozițiile sunt ireconciliabile. Tot timpul pasul 1 e ușor, pasul 2 e mai greu. Înțelegem care sunt nemulțumirile și de o parte și de alta. Întrebarea este dacă vom reuși să armonizăm niște așteptări”, a mai afirmat președintele.

Ce urmează în PSD

Declarațiile lui Nicușor Dan vin cu doar câteva ore înainte ca aproximativ 5.000 de membri ai PSD să voteze dacă vor continua colaborarea cu premierul Ilie Bolojan sau dacă îi vor retrage sprijinul politic.

Potrivit liderului partidului, Sorin Grindeanu, există nemulțumiri în rândul social-democraților, iar rezultatul ar putea înclina către retragerea susținerii.

Tags:
