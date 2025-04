Nicușor Dan respinge afirmațiile Elenei Lasconi: „Niciodată nu i-am cerut să se retragă în favoarea lui Ciucă” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a negat că i-ar fi cerut Elenei Lasconi, lidera USR, să se retragă la prezidențialele de anul trecut în favoarea candidatului PNL de atunci, Nicolae Ciucă.

„Ce pot eu să vă spun e că niciodată, asta însemnând niciodată, nu i-am cerut doamnei Lasconi să se retragă din competiția prezidențială din noiembrie. Mai departe, ce am discutat cu dânsa în privat nu cred că e ceva ce trebuie să expunem, mai ales că era o discuție privată. Dar eu niciodată nu i-am cerut să se retragă în favoarea dlui Ciucă”, insistat Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Ce afirmase Lasconi despre Dan

Reacția vine după ce Elena Lasconi, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a precizat miercuri, la Gândul, că Nicușor Dan din cursa pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă.

„În ziua în care am fost și-am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului și am făcut un filmuleț în primărie. Era cred că o zi de weekend, așa, atunci. După ce am terminat filmarea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc la Stejarii cu acel diplomat (Adrian Zuckerman, fostul amabsadorul al SUA în România) și cu Ciucă. Și bineînțeles că nu aș fi făcut asta niciodată”, a explicat Lasconi.