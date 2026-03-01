În prima sa reacție după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, președintele Nicușor Dan a transmis că România „este în afara oricărui pericol” și că la Ministerul de Externe funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea metodelor sigure prin care românii blocați în zonă pot fi readuși acasă.

Nicușor Dan: „România este în deplină siguranță”

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe.

Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află.

La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.

România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, a transmis președintele Nicușor Dan,

Elevi români, blocați în Dubai

Mesajul a fost dat în contextul în care mulți români au rămas blocați în Orientul Mijlociu, deoarece reaprinderea conflictului a dus la anularea mai multor zboruri. Inclusiv elevi români în vacanță cu profesoarele lor în Dubai. De asemenea, zeci de zboruri pe Aeroportul Otopeni din același motiv.