Președintele Nicușor Dan a criticat dur modul în care funcționează unele instituții în statul român, într-un interviu cu Ioana Constantin, realizatoarea emisiunii “Politica zilei”. Acesta a precizat că de zece ani România se află în război hibrid cu Federația Rusă.

De când este România țintă în războiul hibrid al Federației Ruse

Șeful statului a criticat birocarția din România și a precizat că dacă unele instituții funcționează, altele nu își fac treaba.

Întrebat dacă astăzi România mai este un stat eșuat, așa cum afirmase Klaus Iohannis, Nicușor Dan a răspuns: “Sunt instituții în România care nu funcționează. Sunt zone din stat care functinează, zone care nu funcționează. Și oamenii le văd. E un stat în care este corupție, birocrație, nu există suficientă grijă șață nu există respect pentru cetățeni. Ăsta este eșec, asta este evaluarea mea”.

Întrebat dacă de zece ani, România este sub atac hibrid al Federației Ruse, Nicușor Dan a răspuns: „Da, asta este evaluarea mea”.

„La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla și în care o să dăm elemente, ce s-a întâmplat, cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei doiscuții. A fost o creștere graduală pe de o parte de atacuri cibernetice la infrfastructuri, pe de altă parte de la instrumente de propagandă care s-au dus încet, încet și au infuențat zone din societate”, a precizat Nicușor Dan.

Cum contracarează România atacurile hibride ale Rusiei

Cât privește modul în care statul român răspunde la aceste atacuri hibride ale Federației Ruse, Nicușor Dan a precizat că în zona de dezinformare, abia începe să facă ceva.

„Ce e cert, este că Federația Rusă și numai în România, peste tot în Europa încearcă să influențeze alegerile, astfel încât să aibă conduceri prietenoase și dacă nu poate încearcă să pună paie pe foc acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că există și lucruri bune în ceea ce privește modul înc are funcționează instituțiile: „România e o țară foarte sigură. Pe stradă, seara, în imensa majoritate a locurilor din România, România e mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Asta se datorează și serviciilor, și structurilor MAI. Se întâmplă și lucruri bune”.

Ce spun aliații despre atacurile hibride ale Rusiei

România a fost menționată explicit de și Uniunea Europeană drept țintă a campaniilor hibride orchestrate de Rusia, potrivit unor declarații ferme adoptate vineri de Consiliul Nord-Atlantic și de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

Într-o declarație oficială, Consiliul Nord-Atlantic a condamnat activitățile cibernetice malițioase desfășurate de serviciul militar de informații al Rusiei (GRU), subliniind că acestea „reprezintă o amenințare la adresa securității Aliaților”. NATO a precizat că gruparea APT28, susținută de GRU, a atacat entități guvernamentale și infrastructuri critice din mai multe state aliate,

Alianța a avertizat că aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă menită să destabilizeze statele membre și să sprijine războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Țintirea constantă a infrastructurilor critice arată cât de importante au devenit amenințările cibernetice și hibride în strategia Rusiei, se arată în comunicatul celor 32 de aliați.

La rândul său, Uniunea Europeană a denunțat „campaniile hibride persistente” ale Moscovei și a acuzat direct Rusia de „un atac hibrid sofisticat” care ar fi afectat semnificativ procesul electoral din România.

Potrivit UE, aceste acțiuni fac parte dintr-un tipar mai amplu de comportament malițios al GRU, ce include atacuri cibernetice asupra instituțiilor democratice din Germania, Cehia și Franța, dar și acte de sabotaj, manipulare informațională și atacuri fizice. Platforma „RED”, deja sancționată de UE, a fost identificată ca instrument de propagandă utilizat în Germania sub coordonarea Rusiei.