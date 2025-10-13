România va avea o relansare economică începând cu 2027, consideră Nicușor Dan. Președintele a mai afirmat că Ilie Bolojan (PNL) ar trebui să rămână premier și dacă judecătorii CCR declară neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Curtea Constituțională pe 20 octombrie.

Ce orizont de timp are Nicușor Dan pentru dezvoltarea economică

„Vreau să le transmit românilor încredere și speranță, pe termen mediu. Care termen mediu – putem să-l precizăm, e sfârșitul anului viitor. Adică România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică .

Foarte probabil, dacă nu facem greșeli, vom fi în OECD la jumătatea anului viitor, vom începe să exploatăm gaz în Marea Neagră, vom fi conectați în sfârșit cu autostradă din portul Constanța în vestul Europei.

Avem, încă, o industrie foarte bună de IT și putem să o ducem în direcția inteligenței artificiale. Deci avem niște atribute pe zona economică care, imediat după ce trecem de aceste turbulențe financiare, să aducă dezvoltare economică și prosperitate în România”, a declarat Nicușor Dan, pentru .

Președintele a mai afirmat că a fost nevoie de măsurile fiscale, altfel, din cauza deficitului nostru prea mare, nu am mai fi primit împrumuturi. De asemenea, investitorii ar fi plecat din țară și am fi avut „o retragere foarte mare de bani”.

Ce spune Nicușor Dan despre funcționarea Guvernului Bolojan

Întrebat la dacă i-a spus personal lui Bolojan că nu ar trebui să demisioneze dacă reforma pensiilor magistraților pică la CCR, Dan a răspuns: „Desigur. Da, da, da, desigur. Dreptul este o știință, este o știință cu o istorie îndelungată, dar nu este o știință exactă, există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun în limbajul comun. Există ambiguități în textele de lege, există ambiguități în Constituție, există interpretări care poate să fie diferite. Și atunci, pentru faptul că cineva face un text și Curtea Constituțională spune că nu-i constituțional nu înseamnă nimic. N-a fost o rea-voință, a fost, dimpotrivă, o bună-voință de a se acorda cu toate deciziile anterioare ale Curții. Asta e opinia mea.”

De asemenea, potrivit președintelui, coaliția funcționează, în ciuda tensiunilor percepute în spațiul public. Nicușor Dan crede că nu există riscul ca în următorii doi ani „această coaliție să nu funcționeze”.