Nicușor Dan va face mai multe schimbări în echipa sa de consilieri prezidențiali. Acesta ar urma să semneze decretele luni, 6 octombrie, iar noii consilieri își vor prelua mandatele începând de la 1 noiembrie.

Cum ar putea arăta noua echipă de consilieri prezidențiali ai lui Dan

Din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în acest moment, Nicușor Dan ar urma să renunțe la șase. Ei vor fi înlocuiți, iar restul de cinci vor rămâne în funcție.

Consilierii prezidențiali care ar urma să plece:

Cristian Diaconescu

Luminița Odobescu

Mariana Costea

Cătălin Galer

Gabriel Pișcociu

Lenuța Cobuz.

Consilierii prezidențiali care ar urma să fie păstrați:

Mihai Șomordolea (Departamentul Securității Naționale și secretarul CSAT)

Radu Burnete (Departamentul Politici Economice şi Sociale)

Simona Maftei (Cabinetul Președintelui)

Delia Dinu (Departamentul Protocol)

Florin Vlădică (Departamentul Securității Naționale, directorul Oficiului Informații Integrate).

Diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de către Nicușor Dan, susțin surse citate de

Alte nume vehiculate sunt fostul premier Ludovic Orban, care l-a susținut pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, și diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Un alt nume luat în calcul ar fi cel al lui Theodor Paleologu, dar nu e clar încă dacă acesta e dispus să renunțe la cursurile pe care le susține.

Ce declara Nicușor Dan despre consilierii prezidențiali

Imediat ce a câștigat alegerile prezidențiale, Nicușor Dan : „Am vorbit în campania asta cu antreprenori care mi-au spus că vin voluntar să lucreze cu președintele pentru a corecta niște lucruri care li se par că nu funcționează, pentru a ajuta la o strategie economică. O să vedeți mulți oameni care o să lucreze cu mine și care sunt din afara clasei politice actuale”.

Luna trecută, întrebat la TVR de ce nu și-a ales echipa până acum, Nicușor Dan a răspuns că a avut trei obiective de îndeplinit și asta i-a luat timp, dar le-a atins: „Am avut obiective: stabilitatea. Multora nu le place componența coaliției de guvernare, avem fiecare un trecut, sentimente, dar dacă ne uităm obiectiv, pentru stabilitatea României aceasta era formula cea mai corectă pentru a depăși această criză”.

Dan a invocat al doilea obiectiv „chestiunea deficitului”: „Perioada cea mai sensibilă a trecut și am recăpătat încrederea”:

Iar al treilea obiectiv a fost politica externă: „A fost un efort mare, toată participarea externă, atât în conferințe cât și în întâlniri bilaterale, cu tot ce înseamnă asta”.

„Aceste trei obiective – stabilitate, deficit și o recâștigare a unei imagini de normalitate pentru România – au fost atinse în lunile din mai încoace”, a declarat atunci președintele Nicușor Dan, punctând că își va desemna și echipa „foarte curând”.