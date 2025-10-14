Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare a României. Președintele Nicușor Dan a anunțat că viitoarea strategie va aduce „două schimbări majore”.

Ce schimbări propune Nicușor Dan în Strategia Națională de Apărare a României

Mai exact, este vorba de modul în care statul abordează siguranța națională: combaterea războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă și lupta directă împotriva corupției.

Șeful statului a explicat, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, că documentul este aproape finalizat. Acesta urmează să fie prezentat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a doua pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției”, a declarat , la .

Cum se va implica SRI în lupta anticorupție

Președintele a subliniat că Serviciul Român de Informații (SRI) va avea un rol mai activ în prevenirea corupției, însă, în limite strict constituționale. Nicușor Dan a insistat că trebuie menținută o delimitare clară între serviciile de informații și activitatea parchetelor.

„Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului. Toată discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem, pe de o parte, ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a precizat președintele.

El a adăugat că, odată ce o informație este transmisă către Parchet, SRI nu trebuie să mai intervină în anchetă. Rolul său este doar acela de a furniza date relevante.

Ce spune legea despre interceptări și colaborarea dintre instituții

În ceea ce privește interceptările, președintele a explicat că legislația actuală este clară:

„În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI, doar pe un mandat de siguranță națională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte.

Pe de altă parte, pentru interceptări, care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii”, a subliniat Nicușor Dan.

Prin aceste precizări, șeful statului dorește să evite orice suspiciune de interferență între SRI și organele judiciare. Nicușor Dan a reiterat nevoia de transparență și echilibru instituțional.

Când va fi adoptată Strategia Națională de Apărare a României

Potrivit lui Nicușor Dan, documentul va fi adoptat până pe 26 noiembrie. Acesta este termenul limită care marchează șase luni de la învestirea sa în funcția de președinte.

Strategia urmează să devină un document fundamental pentru securitatea României, orientat către amenințările actuale – războiul hibrid și corupția –, considerate de președinte drept principalele pericole la adresa stabilității naționale.