Nicușor Dan și-a arătat diploma de Bacalaureat pentru a pune stop știrilor false: „Circulă de vreo două zile un fake news grosolan cu diploma mea de BAC, originalul îl am aici” (FOTO)

, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a fost prezent, luni, la Digi24, unde trebuia să aibă loc o dezbatere electorală, la care trebuia să participe și , însă, acesta refuzat.

„Circulă de vreo două zile un fake news grosolan cu diploma mea de BAC”

În cadrul acestei “dezbateri”, Nicușor Dan a venit cu diploma de Bacalaureat, pentru a contracara informațiile false care au tot circulat în ultimele zile pe rețelele sociale

“Circulă de vreo două zile un fake news grosolan cu diploma mea de BAC, originalul îl am aici și putem să ne uităm pe el, pe verso sunt notele obținute, mediile pe liceu, la probele date. Salarizarea profesorilor și mai ales a debutanților e foarte importantă, nu pot să dau o cifră, ne-am dori cât mai mult, depinde cât poate economia să ducă. Așa cum am răspuns cu onestitate, nu am liniile de buget, nu am interiorizat liniile bugetului național, ca să pot să spun de unde putem să ducem bani unde. Ce pot să vă spun generic, economia românească se poate însănătoși pe cele patru linii pe care le-am spus. Nu se pune problema ca salariile profesorilor să scadă. Îmi doresc foarte mult ca ele să crească”, a spus Nicușor Dan.