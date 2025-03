Nicușor Dan și-a depus candidatura pentru Alegerile Prezidențiale: „Românii cer ca vocea lor să fie auzită și ca autoritățile statului pe care le plătesc să lucreze pentru ei și să nu pentru niște găști”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a depus vineri, 7 martie, candidatura la Alegerile Prezidențiale din luna mai. Acesta candidează din poziția de independent.

Prezent la Biroul Electoral Central, Nicușor Dan a mulțumit românilor care l-au sprijinit, dar și partidelor care l-au ajutat la strângerea semnăturilor:

“Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au semnat pentru candidatura asta, mai ales tuturor voluntarilor care au muncit pentru ca această candidatură să poată să fie depusă. De asemenea, tuturor persoanelor care au donat pentru logistica acestei campanii și de asemenea, PMP, Forța Dreptei, Partidul DREPT, Partidul Reper, PNȚ Maniu-Mihalache, care au susținut toată această perioadă de precampanie. Au făcut voluntariat inclusiv pentru strângerea semnăturilor”.

Nicușor Dan a promis o campanie în care vocea românilor se va auzi mai mult decât vocea politicienilor:

“E vorba în campania electorală care urmează de o largă categorie de români care sunt onești, care muncesc, care își plătesc taxele, care au bun simț și care cer foarte foarte puține lucruri. Cer ca vocea lor să fie auzită și cer ca autoritățile statului pe care le plătesc să lucreze pentru ei și să nu lucreze pentru niște găști, despre asta va fi campania electorală. În campania asta electorală vocea oamneilor se va auzi mult mai mult decât vocea politicienilor”.

Potrivit lui Nicușor Dan, mesajul românilor la alegerile de acum trei luni a fost că nu se mai poate, “că România este o țară coruptă, că instituțiile sunt confiscate de găști care funcționează pentru ele însele și nu pentru oameni, că statul aruncă cu bani și pune poveri pe mediul privat, că statul nu are o strategie entru economie cum nu are strategii pentru multe domenii, că România are un potențial agricol și noi mâncăm mult din afară și că România nua re o voce, că nu contează pe plan internațional. Toți oamenii care au spus asta doresc o schimbare, este însă rolul nostru ca această schimbare să fie una în care România să fie un stat cu instituții care funcționează, așa cum funcționează în occident și nu cum propun unii o întoarcere la o Românie fără instituții și la o întoarcere la corupția anilor ’90. Asta este miza acestei campanii electorale”.