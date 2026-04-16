Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, întâlnire la Cotroceni înainte de votul decisiv din PSD. Cât timp au discutat cei doi

Ana Maria
16 apr. 2026, 14:21
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  Ce ar fi discutat Nicușor Dan și Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni
  Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan nu demisionează
  Ce spune Ilie Bolojan despre o eventuală demisie

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar fi ajuns joi la Palatul Cotroceni, unde ar fi purtat o discuție cu șeful statului, Nicușor Dan, într-un moment tensionat pentru coaliția de guvernare. Întâlnirea vine cu doar câteva zile înainte de ședința decisivă a social-democraților, programată pentru 20 aprilie.

Ce ar fi discutat Nicușor Dan și Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, întrevederea dintre cei doi ar fi durat aproximativ 30 de minute și ar fi avut loc după o altă rundă de discuții importante purtată de președinte cu premierul Ilie Bolojan, cu o zi înainte, potrivit Antena 3 CNN.

Această succesiune de întâlniri indică faptul că la nivelul conducerii statului au loc consultări intense înaintea unei decizii politice majore care ar putea schimba actuala configurație guvernamentală.

Liderii PSD urmează să se reunească luni pentru a vota dacă îi retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rezultatul votului intern va fi anunțat în aceeași seară, împreună cu un posibil ultimatum adresat șefului Executivului.

În cazul în care premierul nu va alege să demisioneze, miniștrii PSD sunt pregătiți să își depună mandatele. Totuși, planul nu vizează o retragere totală din structurile administrative: secretarii de stat, prefecții și nici președintele Camerei Deputaților nu ar urma să plece din funcții.

Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan nu demisionează

În scenariul în care Ilie Bolojan refuză să facă un pas înapoi, acesta ar avea la dispoziție 45 de zile pentru a cere Parlamentului un vot de încredere și pentru a continua la conducerea unui guvern minoritar.

În paralel, PSD ar lua în calcul să susțină o moțiune de cenzură anunțată deja de AUR și PACE, ceea ce ar putea duce la căderea Executivului.

Ce spune Ilie Bolojan despre o eventuală demisie

Premierul a transmis un mesaj clar colegilor din partid: nu intenționează să renunțe la funcție. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu organizația PNL București și a fost relatată de consilierul municipal Silviu Feroiu:

„Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia, iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face. Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: ‘Când te înjură unii, e ca o binecuvântare.’”

În același timp, mai mulți lideri liberali au început să posteze mesaje publice de susținere pentru premier, semnalând o mobilizare în interiorul partidului.

