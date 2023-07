Nicuşor Dan speră să fie candidatul Dreptei, dar consideră că are şanse şi fără susţinerea PNL: Totuși, dacă Dreapta nu se uneşte, candidatul PSD va avea prima șansă

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, joi, că-și dorește să fie susținut de partidele de Dreapta pentru , dar e încrezător că poate câștiga și dacă PNL va avea Într-un astfel de scenariu, însă, Dan admite că reprezentantul PSD în alegeri va avea prima șansă.

Nicușor Dan, despre lupta electorală pentru un nou mandat la Primăria Capitalei

Întrebat, la EuroNews, dacă are vreo şansă să câştige încă un mandat în cazul în care PNL va avea candidat propriu, Dan a răspuns: „Eu cred că da, pentru că, în puţinele sondaje pe care le-am văzut, pe multe variante în care PNL vine cu candidat propriu, o parte a electoratului PNL merge către mine”.

El a invocat apoi sondaje potrivit cărora alegătorii PNL din București „îşi doresc mai degrabă o alianţă de dreapta” decât o alianţă PSD-PNL. Acesta a mai precizat că în Consiliul General există „o colaborare foarte bună administrativă” între USR, PNL şi PMP, informează

Nicușor Dan: Dacă Dreapta nu se unește, PSD are prima șansă

„Suntem în aceeaşi paradigmă în care am fost în 2020 şi în 2016, în care avem un candidat PSD care are prima şansă, dacă Dreapta nu Aceasta este ecuaţia. În 2020 a fost foarte dificil. Am fost acolo şi am avut discuţii nenumărate. Până la 4.00 dimineaţa, una dintre ele. Dar reprezentanţii partidelor de Dreapta au ascultat ce spunea publicul lor: ‘Ne-am săturat de PSD’, ‘Ne-am săturat de spoială, vrem lucruri serioase, veniţi cu candidaţi comuni’. Şi au făcut asta.

Eu sunt optimist că, fiind în acelaşi scenariu în 2024, vom avea o aceeaşi decizie şi că va exista un singur candidat pe partea Dreaptă. Şi ”, a mai declarat primarul Nicuşor Dan.