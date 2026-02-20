B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan spune că nu vor mai fi creșteri de taxe: Nu vor exista turbulențe suplimentare, oamenii au plătit un cost deja

Nicușor Dan spune că nu vor mai fi creșteri de taxe: Nu vor exista turbulențe suplimentare, oamenii au plătit un cost deja

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 08:12
Nicușor Dan spune că nu vor mai fi creșteri de taxe: Nu vor exista turbulențe suplimentare, oamenii au plătit un cost deja
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. De ce i-a chemat Nicușor Dan pe liderii coaliției la discuții
  2. Nicușor Dan: Nu au existat discuții privind alte creșteri de taxe

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce a chemat liderii coaliției la Cotroceni, la începutul acestei săptămâni, și a punctat că românii „au plătit un cost”, așa că în viitor nu vor mai exista „turbulențe suplimentare”.

De ce i-a chemat Nicușor Dan pe liderii coaliției la discuții

„Am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apară – reducerea în administrația publică și cea privind relansarea economică. Mi s-a spus că sunt foarte aproape ca ele să fie trecute prin ordonanță de urgență. Am întrebat de buget și mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea. Fiecare din cei de acolo a ridicat niște opinii pe buget”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 3 CNN, citat de Agerpres.

Dan a mai afirmat că inflația a ajuns la 10%, iar puterea de cumpărare a scăzut cu 10%. Președintele a spus că dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină FMI și să fie „mai rău”. Pe de altă parte, „poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem așa o diminuare a puterii de cumpărare”.

Nicușor Dan: Nu au existat discuții privind alte creșteri de taxe

Potrivit acestuia, coaliția funcționează și e firesc să existe negocieri când ea e formată din mai multe partide.

„Ce pot să spun este că nu vor exista turbulențe suplimentare. Deci, oamenii au plătit un cost deja. Și pe perioada următoare nu vor exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mult. (…) Ce pot eu să spun cu toată fermitatea este că niciunul din partidele de la guvernare nu a adus măcar în discuție vreo altă creștere de taxe față de cele care sunt în implementare deja. Deci asta pot să spun cu fermitate”, a insistat Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)
Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
Politică
Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
Politică
Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Politică
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Politică
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Politică
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
Politică
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Ultima oră
09:03 - Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință
08:55 - Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
08:33 - Vremea, 20 februarie: temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor, vânt intens la munte
08:31 - Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)
08:00 - Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
07:33 - Trump prelungește termenul pentru decizia privind Iranul: „Ori vom ajunge la un acord, ori va fi nefericit pentru ei”
00:01 - Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
23:59 - Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
23:57 - Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
23:40 - Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)