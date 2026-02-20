Președintele Nicușor Dan a explicat de ce a chemat liderii coaliției la Cotroceni, la începutul acestei săptămâni, și a punctat că românii „au plătit un cost”, așa că în viitor nu vor mai exista „turbulențe suplimentare”.

De ce i-a chemat Nicușor Dan pe liderii coaliției la discuții

„Am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apară – reducerea în administrația publică și cea privind relansarea economică. Mi s-a spus că sunt foarte aproape ca ele să fie trecute prin ordonanță de urgență. Am întrebat de buget și mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea. Fiecare din cei de acolo a ridicat niște opinii pe buget”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 3 CNN, citat de

Dan a mai afirmat că inflația a ajuns la 10%, iar puterea de cumpărare a scăzut cu 10%. Președintele a spus că dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină FMI și să fie „mai rău”. Pe de altă parte, „poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem așa o diminuare a puterii de cumpărare”.

Nicușor Dan: Nu au existat discuții privind alte creșteri de taxe

Potrivit acestuia, coaliția funcționează și e firesc să existe negocieri când ea e formată din mai multe partide.

„Ce pot să spun este că nu vor exista turbulențe suplimentare. Deci, oamenii au plătit un cost deja. Și pe perioada următoare nu vor exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mult. (…) Ce pot eu să spun cu toată fermitatea este că niciunul din partidele de la guvernare vreo altă față de cele care sunt în implementare deja. Deci asta pot să spun cu fermitate”, a insistat Nicușor Dan.