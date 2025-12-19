Nicușor Dan: UE va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro

Uniunea Europeană va contracta un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini , a anunțat vineri președintele României, Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European. Șeful statului a explicat că suma va fi rambursată de autoritățile de la Kiev după încheierea războiului, în timp ce dobânzile vor fi suportate din bugetul Uniunii.

Împrumut european pentru Ucraina, cu rambursare post-război

Nicușor Dan a precizat că este vorba despre un împrumut contractat de Uniunea Europeană în numele Ucrainei, nu despre contribuții directe ale statelor membre. Rambursarea va reveni Ucrainei, însă numai după încheierea conflictului militar declanșat de Rusia, scrie Agerpres.

„Este un împrumut pe care Uniunea Europeană îl ia pentru Ucraina, iar autoritățile ucrainene îl vor returna atunci când se va termina războiul”, a declarat președintele României.

Șeful statului a subliniat că, deoarece este vorba despre un împrumut comun al UE, decizia a necesitat unanimitate în Consiliu.

Ungaria, Slovacia și Cehia au cerut să nu contribuie

În cadrul negocierilor, trei state membre, Ungaria, Slovacia și Cehia, au exprimat rezerve față de participarea lor la acest mecanism financiar. Nicușor Dan a explicat că poziția acestora a fost mai degrabă una politică decât tehnică.

„A fost mai mult o chestiune politică. A existat o negociere cu aceste trei state, iar condiția la care s-a ajuns a fost ca în textul concluziilor să se precizeze explicit că ele nu contribuie în niciun fel la acest împrumut”, a spus președintele.

Dobânzile, plătite din bugetul UE

Nicușor Dan a mai arătat că dobânzile aferente împrumutului nu vor fi suportate de Ucraina, ci vor fi acoperite din bugetul Uniunii Europene. Acest mecanism are rolul de a ușura presiunea financiară asupra Kievului într-o perioadă extrem de dificilă.

Activele ruse înghețate, „armă de negociere”

Referindu-se la activele rusești înghețate în urma sancțiunilor impuse de UE, președintele a precizat că discuțiile privind utilizarea lor directă sunt încă în curs.

„Pe de o parte, sunt discuții pentru o folosire directă a acestor active, pe de altă parte ele reprezintă și o armă în mâna Uniunii Europene în negocierile care au loc pe multiple planuri”, a explicat Nicușor Dan.

Discuții despre bugetul UE 2028–2034

Tot în cadrul Consiliului European a fost abordat și subiectul Cadrului Financiar Multianual 2028-2034. Potrivit președintelui României, discuțiile au arătat o deschidere mai mare spre flexibilitate în alocarea fondurilor, în contextul noilor provocări de securitate și economice cu care se confruntă Uniunea.