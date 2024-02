Nicuşor Dan vrea un nou mandat la Primăria Capitalei: „Dacă Dreapta va avea un candidat unic, va câştiga, nu va avea candidat unic, va câştiga PSD”

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, marți, că vrea ca la alegerile locale de anul viitor pentru Primăria Capitalei, tot ca independent și tot susținut de partidele de Dreapta.

Nicușor Dan vrea să candideze iar ca independent, cu sprijinul partidelor de Dreapta

Potrivit , Dan a explicat întâi de ce nu vrea să se înscrie în niciunul dintre partidele de Dreapta și de ce strategia sa este de a rămâne candidat independent: „În opinia mea, esenţial este ca dreapta să aibă un candidat unic şi cred că pentru marea majoritate a votanţilor de dreapta, care ne-au spus acelaşi lucru în 2020, este ca dreapta să aibă un candidat unic. (…) Eu am fost votat de oameni care susţin PNL, am fost votat de oameni care susţin USR, am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partide. Am o relaţie foarte bună cu PMP în Consiliul General şi cu celelalte partide de dreapta care nu sunt reprezentate în Consiliul General. E foarte greu să ne gândim că un candidat al unuia dintre aceste partide poate să câştige şi, atunci, strategia mea este de a-mi păstra independenţa şi de a solicita sprijinul partidelor de dreapta, pentru a nu lăsa PSD în Bucureşti”.

Nicușor Dan: Dacă Dreapta nu va avea candidat unic, va câştiga PSD

El a precizat apoi că a vorbit cu Cătălin Drulă, Nicolae Ciucă și Eugen Tomac, liderii USR, PNL și respectiv PMP, dar nu poate face public conţinutul discuțiilor.

„În opinia mea, aceeaşi care a fost în 2020, aceeaşi care a fost în 2016 – Dreapta va avea un candidat unic sau nu. Dacă Dreapta va avea un candidat unic, va câştiga, nu va avea candidat unic, ”, a insistat Nicușor Dan.