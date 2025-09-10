Pe data de 8 septembrie, Nicușor Dan stătea la aceeași masă cu sindicaliștii din educație, urmând să dezbată măsurile de austeritate care vizează angajații acestui sistem. Într-un interviu acordat recent, președintele Românie a vorbit despre rezultatele discuției, despre promisiunea pe care le-a făcut-o reprezentanților sindicatelor, dar și ce așteptări are de la aceștia în următoarele două luni, până la prima evaluare a măsurilor de austeritate care vizează sistemul de educație.

Cuprins:

Ce le-a promis Nicușor Dan profesorilor cu care s-a întâlnit Ce își dorește Nicușor Dan de la sindicaliștii din educație Ce părere are Nicușor Dan despre sistemul de educație din România

Ce le-a promis Nicușor Dan profesorilor cu care s-a întâlnit

În cadrul discuților avute cu sindicaliștii, Nicușor Dan le-a promis acestora că, după două luni de la începrea școlii, vor analiza efectele măsurilor luate și vor corecta acele practici care s-au dovedit a fi fără rezultate sau cu rezultate negative.

„În primul rând, am ascultat. Trebuie să spun că, evident, opinia pe care reprezentanții sindicatelor o au este diferită de opinia pe care ministerul o are. Pentru că s-au făcut niște schimbări, pentru că unii spun că aceste schimbări sunt catastrofale și vom vedea asta în timp, pentru că alții spun că aceste schimbări sunt gestionabile, am spus că, dacă tot am început anul școlar, haideți să vedem rezultatele după două luni. Să ne întâlnim toți, să avem cifrele pe masă și dacă sunt probleme și lucruri de corectat, să le corectăm. Asta a fost, pe scurt, discuția destul de lungă pe care am avut-o”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu acordat TVR.

Ce își dorește Nicușor Dan de la sindicaliștii din educație

Nicușor Dan nu exclude posibilitatea unei greve generale în educație, dar speră că, într-un final, angajații din acest sistem vor pune pe primul loc interesele elevilor.

„Nu pot să anticipez ce vor face (n.r. sindicaliștii). Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să punem interesul copiilor pe primul loc și școala să se desfășoare cât mai bine în acest an. Promisiunea mea a fost că vom evalua, așa cum am spus, cu cifrele pe masă opinia tuturor părților implicate, după două luni de la începerea, anului școlar”, a adăugat președintele României.

Ce părere are Nicușor Dan despre sistemul de educație din România

Nicușor Dan subliniază faptul că măsurile care au stârnit nemulțumiri în rândul angajaților din sistemul de educație au fost luate sub presiunea celor care au împrumutat, de-a lungul timpului, România cu bani. Rezultatele acestor măsuri vor fi analizate după două luni de la începerea școlii, urmând ca după o perioadă mai îndelungată, să fie evaluate și rezultatele schimbărilor care au fost făcute pentru îmbunătățirea sistemului, nu pentru achitarea unor datorii și reducerea deficitului.

„Nu, nu sunt deloc mulțumit (n.r. de starea educației din România), numai că trebuie să împărțim lucrurilor în două. Și aici nu doar pe educație, ci și pe reforma administrației, în general. Trebuie să împărțim în chestiuni care au fost necesar să fie luate sub o presiune de timp pentru a corecta deficitul, pentru ca problema deficitului să nu ne ducă într-o situație economică și mai dificilă pentru toată lumea și pe urmă, în proiecția pe termen lung despre unde trebuie să ducem sistemul de educație.

Ca să punem sistemul de educație pe o direcție care să scoată niște copii mai pregătiți pentru viața reală, copii care să fie pregătiți pentru piața muncii, ăsta este un efort care nu se poate face în două-trei luni. Aș vrea să separăm lucrurile astea și să evaluăm fiecare din cele două componente în parametrii și cu condiționările pe care le-au avut”, a mai spus Nicușor Dan.