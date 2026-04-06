Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 15:03
Sursa foto: Zuma Press / Erdem Sahin
Cuprins
  1. Care este situația medicală a lui Mircea Lucescu?
  2. Cum a evoluat cazul tehnicianului de fotbal
  3. Ministrul Sănătății, despre situația lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), pe 29 martie, cu o tulburare majoră de ritm cardiac. De la acel moment, în spațiul public au apăut tot felul de speculații cu privire la evoluția stării sale de sănătate

În acest context, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) a transmis un comunicat în care a anunțat că nu sunt elemente noi cu privire la evoluția medicală a pacientului. În acest moment, se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical pentru a decide conduita terapeutică imediată.

Care este situația medicală a lui Mircea Lucescu?

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) a transis că nu există elemente noi cu privire la evoluția stării de sănătate a pacientului. Medicii au transmis că vor reveni cu informații noi dacă va fi necesar. Potrivit unui comunicat de presă, la acest moment, se desfăşoară o întâlnire a personalului medical pentru a decide conduita terapeutică imediată în cazul lui Mircea Lucescu.

„Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului  medical, pentru a decide conduită terapeutică imediată a acestui caz”, a anunțat SUUB.

Totodată, reprezentanții unității medicale au transmis că aici sunt internaţi în aproape 800 de pacienţi, fiecare cu problemele şi familia sa. În aceste condiții este nevoie să fie respectate intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitatea și liniștea fiecăruia dintre ei.

”Interesul public manifestat faţă de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitate, linişte. Facem un apel la presă să respecte aceste principii şi să nu mai preia informaţii incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conţîn datele corecte şi exacte”, se mai arată în mesaj.

Cum a evoluat cazul tehnicianului de fotbal

Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar în 29 martie. El a fost adus la spital din cantonamentul echipei naţionale după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. Medicii i-au montat un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii. Starea sănătății sale s-a deteriorat, iar artimiile au devenit mai severe.

În aceste condiții, dat fiind că nu a mai răspuns la tratament, tehicianul a fost transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă. Vineri dimineaţă, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. A fost dus în sala de intervenţii, fiind supus unei angioplastii primare. După intervenţie, starea sa de sănătate s-a stabilizat și  a rămas sub monitorizare atentă în Secţia de Cardiologiei

Anterior, el a fost internat în ianuarie şi februarie din cauza unei infecţii subcutanate şi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

Ministrul Sănătății, despre situația lui Mircea Lucescu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3, că Mircea Lucescu este în stare critică, internat la Terapie Intensivă. Potrivit oficialului, starea sa de sănătate s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat Alexandru Rogobete.

Citește și...
Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
Politică
Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
Politică
Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Externe
Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump
Virgil Popescu: „Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul” (VIDEO)
Politică
Virgil Popescu: „Niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul” (VIDEO)
Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
Politică
Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
Politică
Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
Politică
Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
Politică
Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
BREAKING NEWS: Donald Trump nu vine la București, la Summitul B9. Îl trimite pe Marco Rubio în România
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump nu vine la București, la Summitul B9. Îl trimite pe Marco Rubio în România
Daniel Băluță, întrevedere cu Paolo Zampolli, trimisul special al SUA. Primarul Sectorului 4 pregătește proiecte importante pentru Capitală
Politică
Daniel Băluță, întrevedere cu Paolo Zampolli, trimisul special al SUA. Primarul Sectorului 4 pregătește proiecte importante pentru Capitală
16:10 - Bucureștenii, obligați să acopere „gaura neagră” numită Metrorex. Economistul Adrian Negrescu, despre majorarea prețului biletelor de metrou
16:02 - ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
15:59 - Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
15:54 - Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
15:34 - iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
15:34 - Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
15:33 - Poliția Română călătorește mult și scump. Bilete de avion de 300.000 de euro, comandate de Inspectoratul General
15:28 - Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
15:00 - Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
14:59 - Scandal uriaș la Survivor România. Aris Eram și Gabi Tamaș au intrat în conflict: „Ești tâmpit?”