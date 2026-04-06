Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), pe 29 martie, cu o tulburare majoră de ritm cardiac. De la acel moment, în spațiul public au apăut tot felul de speculații cu privire la evoluția stării sale de .

În acest context, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti ( ) a transmis un comunicat în care a anunțat că nu sunt elemente noi cu privire la evoluția medicală a pacientului. În acest moment, se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical pentru a decide conduita terapeutică imediată.

Care este situația medicală a lui Mircea Lucescu?

„Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduită terapeutică imediată a acestui caz”, a anunțat SUUB.

Totodată, reprezentanții unității medicale au transmis că aici sunt internaţi în aproape 800 de pacienţi, fiecare cu problemele şi familia sa. În aceste condiții este nevoie să fie respectate intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitatea și liniștea fiecăruia dintre ei.

”Interesul public manifestat faţă de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitate, linişte. Facem un apel la presă să respecte aceste principii şi să nu mai preia informaţii incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conţîn datele corecte şi exacte”, se mai arată în mesaj.

Cum a evoluat cazul tehnicianului de fotbal

Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar în 29 martie. El a fost adus la spital din cantonamentul după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. Medicii i-au montat un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii. Starea sănătății sale s-a deteriorat, iar artimiile au devenit mai severe.

În aceste condiții, dat fiind că nu a mai răspuns la tratament, tehicianul a fost transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă. Vineri dimineaţă, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. A fost dus în sala de intervenţii, fiind supus unei angioplastii primare. După intervenţie, starea sa de sănătate s-a stabilizat și a rămas sub monitorizare atentă în Secţia de Cardiologiei

Anterior, el a fost internat în ianuarie şi februarie din cauza unei infecţii subcutanate şi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

Ministrul Sănătății, despre situația lui Mircea Lucescu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3, că Mircea Lucescu este în stare critică, internat la Terapie Intensivă. Potrivit oficialului, starea sa de sănătate s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat Alexandru Rogobete.