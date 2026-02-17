B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan a anunțat că nu se va tăia norma de hrană a militarilor. Ce s-a mai discutat în cadrul coaliției de guvernare (VIDEO)

Ana Maria
17 feb. 2026, 21:59
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Norma de hrană nu se va tăia. Ce a mai menționat Bolojan
  2. Ce ministere vor fi afectate
  3. Ce se întâmplă cu sporurile și fondurile UE
  4. Norma de hrană nu se va tăia. Ce mesaj transmite premierul despre deciziile Guvernului

Norma de hrană nu se va tăia. Ilie Bolojan a explicat că discuțiile recente în cadrul coaliției de guvernare s-au încheiat și că anumite măsuri bugetare sunt deja convenite. Premierul a subliniat că nu se va interveni asupra normei de hrană, iar obiectivul principal este identificarea și reducerea cheltuielilor supradimensionate.

Norma de hrană nu se va tăia. Ce a mai menționat Bolojan

Nu mai e nevoie de armonizare pe ceea ce s-a convenit, ieri a fost discuție lungă finalizată astăzi. Elementele de bază pentru reforma în administrație au fost convenite, și alte aspecte pentru economii ca să existe spații fiscale pentru a susține investițiile anul acesta. Inclusiv discuțiile legate de norma de hrană au rămas. Nu se va acționa pe norma de hrană. Au fost discutate la propunerea Ministerului Finanțelor, celelalte aspecte sunt legate de reducerea de cheltuieli de 10%. Că ne place, că nu ne place, nu e vorba de TĂIERI, ci audit de personal, acolo unde se constată personal supradimensionat. Sunt cheltuieli de bază care se multiplică an de an. România trebuie să se împrumute cu sume mari de bani, risipim acești bani, măsura se va pune în practică și se vor vedea efectele în anii viitori.”, a spus Ilie Bolojan, la TVR.

Ce ministere vor fi afectate

Premierul a precizat că măsurile vor viza în special anumite ministere strategice, în timp ce alte domenii, unde reducerile au fost deja aplicate anul trecut, vor fi monitorizate până la 10%.

E vorba de reducerea cheltuielilor salariale ca să avem efect. Prin grilele care țin cont de numărul de locuitori ai fiecărei administrații, ca aceste grile să fie reduse. Unde personalul e corect calculat rămâne așa (o treime), acolo unde personalul este supradimensionat nu. Va fi un audit în perioada următoare. Sunt 4 ministere: Interne, Apărării, Sănătatea și Cultura sunt domeniile pentru că pe partea de Educație preuniversitar sau în toate ministerele unde pe parcursul anului trecut s-au făcut reduceri de personal, economiile vor fi luate în calcul până la cota de 10%.”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că o parte din stimularea economică până acum a fost bazată pe consum, iar trecerea către producție va asigura sustenabilitatea cheltuielilor și creșterea economică.

O bună parte din stimularea economică s-a făcut pe consum, e cea mai primitivă formă de stimulare. Când trecem pe producție, capacitatea de a cheltui va fi bazată pe ce producem. Am avut contracție economică pentru că nu consumam doar ce producem…”, a mai adăugat Bolojan.

Ce se întâmplă cu sporurile și fondurile UE

Premierul a explicat că reducerea de sporuri pentru fondurile UE a fost realizată, subliniind importanța indicatorilor de performanță în acordarea premiilor.

Reducerea de sporuri pentru fonduri UE s-a făcut în primul pachet, de la 14,2 la 13,7 mld reducere, 500 milioane lunar. Una este să premiezi oameni care au o contribuție importantă la accesarea fondurilor UE, ca în privat când ți-ai îmbunătățit productivitatea, și alta e să folosești instrumentul ca să crești salarii în masă, fără indicatori de performanță. Nu e scopul de absorbție.”, a mai adăugat șeful Executivului.

Norma de hrană nu se va tăia. Ce mesaj transmite premierul despre deciziile Guvernului

Ilie Bolojan a subliniat că toate deciziile luate de Guvern sunt rezultatul consensului între ministere și că progresul țării depinde de responsabilitate și predictibilitate.

Toate deciziile luate de Guvern au fost luate împreună, au fost lucruri convenite de comun acord, mereu un Guvern va fi identificat cu persoana premierului. Pentru a progresa, a scurta această perioadă, e nevoie de o minimă responsabilitate, predictibilitate … aceste probleme rămân, nu pot fi rezolvate pe postări pe Facebook, nici pe TikTok…”, a spus Ilie Bolojan.

