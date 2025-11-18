Noul pachet de taxe, aprobat. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat marți, în procedură de urgență, proiectul de lege revizuit care introduce noile taxe locale 2026, inclusiv majorări importante la impozitele pe proprietate și autovehicule.

Dincolo de eliminarea testelor poligraf pentru angajații ANAF, declarate neconstituționale, singura modificare față de forma asupra căreia Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe 1 septembrie este actualizarea termenului privind taxa pentru coletele comandate de pe platforme non-UE, cum ar fi: Temu, Trendyol sau Shein, informează .

Comisiile juridice ale Parlamentului au aprobat marți dimineață raportul comun pentru reexaminarea legii. Au înlocuit prevederile declarate neconstituționale cu altele conforme deciziei CCR, informează .

De ce se elimină testele poligraf pentru angajații ANAF și ONJN

Conform proiectului, se renunță la utilizarea testelor poligraf pentru verificarea integrității angajaților ANAF, ONJN și din Vămi. Măsura fusese criticată de juriști și declarată neconstituțională.

Noul pachet de taxe, aprobat. Cu cât vor crește impozitele pe locuințe și terenuri în 2026

Impozitele locale plătite de cetățeni pentru locuințe, terenuri și vor crește de anul viitor cu 5,25%, reprezentând rata inflației. La această majorare automată se adaugă o creștere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a aduce venituri suplimentare la buget.

Premierul Ilie Bolojan a declarat: „Adoptarea acestui proiect de lege va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate.”

Bolojan a explicat că noile impozite vor fi calculate printr-un mecanism tranzitoriu, până în 2027, când se va trece la impozitarea pe baza valorii de piață.

Estimările arată o creștere de aproape 80% la impozitele pentru locuințe. Pentru un apartament de trei camere din București, unde impozitul este acum 198 de lei, anul viitor proprietarul ar putea plăti 355 de lei.

Noul pachet de taxe, aprobat. Cum se modifică impozitarea locuințelor

Proiectul actualizează valorile impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de structura clădirii. Valorile actuale sunt bazate pe nivelurile din 2015, ajustate ulterior doar cu rata inflației, însă guvernul introduce acum o recalculare majoră.

Noul pachet de taxe, aprobat. Cum se schimbă impozitul pe mașini în 2026

Guvernul introduce un nou sistem de impozitare bazat pe principiul „poluatorul plătește”, care ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare.

În urma unui studiu realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, s-a stabilit o formulă diferențiată pentru opt categorii de vehicule, de la motociclete până la autobuze și vehicule grele.

De exemplu, pentru o mașină de 1.6–2.0 litri, cu normă de poluare E0–E3, impozitul va fi cuprins între 237,6 lei și 297 de lei. Aceeași motorizare, dar cu normă Euro 5, va fi impozitată între 213 și 267 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei.

Ce obligații noi vor avea firmele în 2026

Proiectul introduce mai multe măsuri cu impact direct asupra companiilor:

Firmele fără cont bancar devin inactive

Orice societate care nu deține un cont de plăți în România sau la Trezorerie va fi declarată inactivă.

Nedepunerea bilanțului timp de 5 luni duce la inactivitate fiscală

Conform Legii contabilității, situațiile financiare sunt esențiale pentru evaluarea unei firme, iar lipsa lor va determina ANAF să declare compania inactivă.

Durata maximă de inactivitate va fi limitată

Inactivitatea fiscală nu va mai putea depăși un an, iar pentru inactivitatea voluntară – maxim trei ani.

Firmele nou înființate trebuie să își deschidă un cont în 60 de zile

Nerespectarea obligației va fi contravenție.

Ce capital minim vor avea SRL-urile

Capitalul social minim pentru SRL-uri se majorează:

500 lei pentru firme cu cifră de afaceri sub 400.000 lei

5.000 lei pentru firme cu cifră de afaceri peste 400.000 lei

500 lei pentru firme nou-înființate

Societățile existente vor avea doi ani pentru a-și majora capitalul, altfel vor fi dizolvate.

Cum se schimbă impozitarea chiriilor și închirierilor în regim hotelier

Pentru veniturile din chirii dispare sistemul actual de norme de venit, iar în locul lui se introduce o cotă forfetară de 30%.

Impozitul final va fi de 10% aplicat venitului net.

Pentru închirierea locuințelor pe termen scurt (sub 30 de zile), persoanele fizice vor fi obligate să folosească casă de marcat și să emită bon fiscal.

Noul pachet de taxe, aprobat. Ce condiții noi apar pentru eșalonarea simplificată la plată

Proiectul introduce praguri maxime:

până la 100.000 lei pentru persoane fizice

până la 100.000 lei pentru asocieri fără personalitate juridică

până la 400.000 lei pentru persoane juridice

Doar companiile înființate de cel puțin un an pot cere eșalonarea simplificată.

Noul pachet de taxe, aprobat. Cum va proceda ANAF la vânzarea online a bunurilor sechestrate

ANAF va putea organiza licitații electronice pentru bunurile sechestrate. Printre reguli:

publicitate de minimum 10 zile

afișarea detaliilor și fișierelor media

licitații desfășurate între 5 și 30 de zile

posibilitatea vizionării bunurilor înainte de licitație

Plata cu cardul devine obligatorie pentru toți comercianții?

Da, va deveni obligatorie. De la 1 ianuarie 2026, toți comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardul, indiferent de cifra de afaceri. Pragul actual de 50.000 de lei este eliminat.

Ce se întâmplă cu impozitul minim pe cifra de afaceri

Impozitul minim (IMCA) va fi eliminat începând cu 2026. Pentru sectorul petrol și gaze, impozitul suplimentar rămâne în vigoare până la finalul lui 2025.

Noul pachet de taxe, aprobat. Cum se modifică CASS pentru activități independente

Plafonul maxim al bazei pentru CASS crește de la 60 la 72 de salarii minime, începând cu veniturile din 2026. Nivelul salariului minim luat în calcul va fi cel valabil la 1 ianuarie. Prevederea se aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Cum se majorează impozitele pe câștigurile din bursă

Cotele cresc semnificativ:

de la 1% la 3% pentru titluri deținute peste 365 de zile

de la 3% la 6% pentru cele sub 365 de zile

de la 10% la 16% pentru tranzacții derulate în afara entităților reglementate

Noul pachet de taxe, aprobat. Cum vor fi impozitate criptomonedele în 2026

Pentru tranzacțiile cu monede virtuale, statul introduce o cotă unică de 16% aplicată câștigului. Profiturile sub 200 de lei pe tranzacție nu sunt impozabile, dacă totalul anual nu depășește 600 de lei.

Bodycam pentru controalele fiscale și vamale. Cum se schimbă procedurile

Proiectul creează cadrul legal pentru utilizarea bodycam-urilor de către inspectorii antifraudă și personalul vamal.

În nota de fundamentare se precizează că: „Măsura propusă va conduce atât la prevenirea săvârșirii unor fapte ilegale… cât și la reducerea activităților și comportamentelor care încalcă normele de conduită.”

Noul pachet de taxe, aprobat. Ce modificări apar la dividende

Societățile care distribuie dividende trimestrial nu vor mai putea acorda împrumuturi acționarilor până la regularizarea sumelor. Vor exista sancțiuni între 10.000 și 200.000 de lei pentru nerespectarea regulilor.

Ce se întâmplă cu Fondul Român de Contragarantare

Fondul va fi desființat treptat, iar atribuțiile sale vor fi transferate Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Conducerea va fi restrânsă la un Consiliu de Administrație cu trei membri și un Director.