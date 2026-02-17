Nu doar PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Deputatul liberal Robert Sighiartău spune că PNL ar trebuie să plece dacă PSD mai sabotează reformele

PNL ar trebui să iasă de la guvernare la un moment dat, dacă PSD va continua să saboteze reformele puse pe masă de premierul Ilie Bolojan, spune Robert Sighiartău.

Ce spune Robert Sighiartău despre PSD

Robert Sighiartău declară că ”PSD nu joacă corect, ei joacă doar politic, joacă doar la speculă. Asta s-a văzut și în săptămânile trecute, când PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan, tocmai pentru a-i vulnerabiliza poziția de prim-ministru și pentru a-i scădea popularitatea. Lucrul bun care s-a întâmplat e că reforma administrativă, reforma bugetară merge înainte”.

Iar liberalii ar trebui să ia atitudine

”La un moment dat, PNL trebuie să facă o evaluare, după câteva luni, pentru a vedea dacă reușim să ne punem în aplicare ideile de dreapta care au fost convenite în programul de guvernare și aici mă refer la reducerea costurilor statului, la reducerea risipei, la eliminarea privilegiilor.

Dacă nu vom reuși să facem acest lucru cu PSD în coaliție, atunci va trebui să luăm o decizie politică, pentru că și credibilitatea noastră va avea de suferit și nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele pe care cetățenii și electoratul de dreapta le așteaptă.

PNL trebuie să reconsidere poziția pe care o are în coaliție, pentru că atunci rolul nostru, chiar și cu cei 14% și cu suportul acesta electoral, nu mai are nici un fel de relevanță în actuala guvernare. Noi suntem aici pentru a livra ceea ce am promis și s-a votat în programul de guvernare. Dacă vom fi sabotați, blocați să facem acest lucru și nu vom putea, atunci trebuie să reconsiderăm această poziție.”, a declarat deputatul liberal Robert Sighiartău la

Ce a spus șeful PSD

Reacția lui Sighiartău a venit după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.

Iar dacă cerințele PSD nu vor fi în bugetul pe 2026, atunci social-democrații nu vor vota bugetul, a amenințat .