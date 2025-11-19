Alina Roxana Gîrbea (USR) a fost numită secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE). Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Alina Roxana Gîrbea numită secretar de stat la MIPE

Numirea a fost făcută prin decizie a premierului Ilie Bolojan. Documentul a fost publicat miercuri 19 noiembrie în . Alina Roxana Gîrbea va ocupa una dintre pozițiile de secretar de stat la (MIPE).

Noul secretar de stat este expertă în politici europene. Absolventă de ştiinţe politice, la secţia engleză la Universitatea Bucureşti (2007), are un master în afaceri europene de la Sciences Po Paris (2009).

Ea a activat vreme de 14 ani în diferite funcții la Comisia Europeana, în Parlamentul European și în Comitetul Economic şi Social European. Gârbea a fost consilieră pe politica externă şi de extindere a UE pentru mai mulţi politicieni europeni. Între alții a colaborat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli.

Potrivit unei alte decizii, premierul Ilie Bolojan a decis eliberarea Luminiței Zezeanu, susținută de PSD, din funcţia de secretar de stat la MIPE. Luminița Zezeanu a fost numită în luna august a anului 2023, în funcție, printr-o decizie a .

Bolojan a stabilit atribuțiile vicepremierului Oana Gheorghiu

Pe lângă nuirea unui nou secretar de stat la MIPE, Alina Gârbea, premierul Ilie Bolojan a stabilit și atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Aceasta urmează să avizeze proiectele cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, coordonează procesul de elaborare şi avizează proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice”, se arată în decizia semnată de Bolojan.

Oana Gheorghiu va asigura informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin această decizie. Noul vicepremier a depus pe 30 octombrie jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan. Ea a ocupat postul rămas vacant în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august.