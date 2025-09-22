Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor Publice, îl acuză pe predecesorul său, Tanczos Barna, că a întocmit greșit bugetul pentru 2025. Declarațiile sunt de natură să amplifice tensiunile din coaliția de guvernare.

Alexandru Nazare arată spre Tanczos Barna

Ministrul Finanțelor a avut o intervenție televizată în cadrul căreia a susținut că a fost construit greșit. El a declarat că vor fi aduse corecții la viitoarea rectificare bugetară. Deși nu i-a pomenit numele, Alexandru Nazare a dat de înțeles că reponsabilitatea pentru aceste greșeli îi aparțin actualului vicepremier .

„Trebuie acoperite cheltuieli esențiale, trebuie aduse în zona realistă a unei evaluări a listei. Eu am spus de mai multe ori în luna august și nu numai atunci, chiar și în iulie, că sunt ipoteze nerealiste care au fost luate în calcul la construcția actualului buget. Reparăm acest lucru prin rectificare și, bineînțeles, punem bugetul într-o ipostază realistă, în momentul când construim un nou buget pentru 2026, astfel încât România să revină în traiectoria asumată în 2024, la finalul anului 2026”, a spus Alexandru Nazare.

Tanczos Barna (UDMR) a preluat portofoliul de la ministerul Finanțelor la finalul anului trecut, în cel de-al doilea guvern condus de Marcel Ciolacu. El a condus ministerul până în vara acestui an, când a fost înlocuit de Alexandru Nazare.

Ministrul dă asigurări că va repara lucrurile

Ministrul Finanțelor dă asigurări că la viitoarea rectificare bugetară va exista o realibrare a cheltuielilor statului, în funcție de realități. Astfel, a mai spus Alexandru Nazare, vor fi asigurate fonduri pentru esențiale și pentru investiții.

„Ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România le are în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile”, a precizat ministrul.

Nazare a mai subliniat că deficitul aferent acestui an va fi negociat cu responsabilii Comisiei Europene, dar și cu ceilalți finanțatori ai României.

„Şi ne vom asigura, în acelaşi timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieşi în urma acestor discuţii pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat şi în linie cu Comisia şi de toţi ceilalţi finanţatori”, a afirmat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare are un plan

Ministrul Finanțelor a mai spus că există un plan propus să se deruleze pe parcursul acestui an, dar și a anului viitor. Este nevoie, pentru a fi pus în practică, de acordul Comisiei Europene și a instituțiilor finanțatoare.

„Deci, avem un plan care ține…. vizează nu doar anul 2025, dar și anul 2026 și acest plan îl agreăm înainte cu Comisia și cu finanțatorii, astfel încât să fie un plan agreat și un plan pe care să avem un feedback pozitiv, pentru că depinde de, fie pozitiv pentru, bineînțeles, viitoarele valori de rating, nivelul dobânzilor și așa mai departe”, a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul ezită când vine vorba despre alte majorări de taxe

Alexandru Nazare a evitat să se pronunțe cu privire la o nouă majorare a taxelor și impozitelor pentru români. Guvernul Bolojan dorește să majoreze taxele și impozitele locale, începând cu anul viitor, cu 80%. Aceste majorări se vor adăuga altor presiuni fiscale pe care trebuie să le suporte cetățenii de rând, precum creșterea TVA, scumpirile la energie electrică, cele la gaze, care vor urma, inflația etc.

„Nu vreau să discutăm pe ipoteze. Nivelul taxelor pe care am vrut să le creștem este cuprins deja în pachetele fiscale I și II. Nu discutăm chestiuni legate de zvonuri, discutăm niște date care sunt temeinic evaluate – un impact fiscal pe ambele pachete, care a fost comunicat și nu are rost să discutăm alte chestiuni legate de taxe în acest moment, în situația în care se află România astăzi.

Iar în timp ce noi discutăm, sunt și alte discuții la Bruxelles la care participă direct primul ministru. Deci, în momentul când se finalizează aceste discuții, concluziile vor fi, bineînțeles, cuprinse în rectificare și rectificarea normală să aibă un traiect absolut normal. O să fie discutat în coaliție, la nivel politic, la București, cu toate cifrele pe masă. După finalizarea acestor discuții”, a spus Nazare pentru .

Întreaga povară fiscală este suportată de populație, în această perioadă, în vreme ce Guvernul refuză să ia măsuri de eficientizare a cheltuielilor publice și de reducere a risipei. Singura „soluție” pe care o propune Ilie Bolojan, sunt concedierile colective. Doar că acestea nu vor rezolva mare lucru în condițiile în care primarii și președinții consiliilor județene sau directorii companiilor publice vor fi lăsați să risipească banii ca și pâă în prezent.