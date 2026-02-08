Oana Gheorghiu, vicepremierul țării, a anunțat că autoritățile pregătesc un set de reguli clare pentru miniștri. Aceste ghiduri îi vor ajuta pe membrii Guvernului să știe exact cum trebuie să se poarte cu firmele de stat. Ea a avertizat că, deși statul este proprietar sau acționar principal, acest lucru nu le dă voie politicienilor să intervină după bunul plac în activitatea acestor companii.

„Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor, lucrăm la ele, ca să înţeleagă un ministru şi un minister ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat. Ce înseamnă o companie de stat? Înseamnă că statul este acţionar majoritar sau 100% este o companie de stat. Asta nu înseamnă că statul poate să se joace cu această companie. Rolul ministerului, cel care reprezintă statul în companie, este următorul: să stabilească foarte clar ce tip de Consiliu de Administraţie are nevoie, profilul oamenilor. Dacă e, nu ştiu, o companie din domeniul transporturilor, îi trebuie un finanţist foarte bun, îi trebuie poate un jurist foarte bun şi un om de specialitate din domeniul respectiv, din transporturi, să zicem. Ăsta este primul rol al ministerului”, a declarat Oana Gheorghiu, sâmbătă, la Antena 3 CNN, potrivit .

Ce reguli noi vor avea miniștrii în relația cu firmele de stat

Oana Gheorghiu a explicat că eficientizarea depinde de reguli stricte și de obiective măsurabile. Ea a detaliat modul în care ministerele ar trebui să monitorizeze performanța reală a acestor instituții:

„Al doilea rol este să stabilească foarte clar scrisoarea de aşteptări, ce aşteaptă de la acest Consiliu. Dar asta trebuie să fie clar, să aibă toată strategia în ea, să includă nişte indicatori foarte clari. Al treilea şi cel mai important, indicatorii de performanţă. Pentru că ce a făcut statul român până acum s-a prefăcut că pune nişte indicatori de performanţă şi am văzut şi am auzit de indicatori de genul să fie prezent în fiecare zi la muncă sau să se întrunească consiliul o dată pe lună sau la o companie care este monopol să-şi păstreze numărul de clienţi”

Ce spune Oana Gheorghiu despre cum va fi măsurată performanța companiilor

Aceasta a precizat că numărul de clienți nu reprezintă un indicator concret

„Aici se opreşte rolul ministerului. Deci astea sunt lucrurile cele mai importante. Dacă lucrurile astea le face bine, asta îi dă şansele să aibă un Consiliu de Administraţie format din oameni profesionişti”, a completat viceprmierul

Câți oameni mai poate trimite ministerul în consiliile de administrație

Oana Gheorghiu a precizat că noile reguli interzic unei persoane să mai facă parte din mai multe consilii de administrație în același timp. De asemenea, ministerele au acum o limită strictă privind numărul de reprezentanți pe care îi pot numi în conducerea companiilor de stat. Mai exact, un minister poate trimite un singur om dacă structura are trei membri și cel mult doi oameni dacă sunt cinci membri în consiliu.

„Deci s-a redus numărul Consiliilor de Administraţie, avem între trei şi cinci, în funcţie de dimensiunea companiei, iar ministerul poate să aibă doar un singur consilier sau doi, deci trebuie fie minoritar. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din oameni independenţi. Asta este deja prin lege stabilit. Şi aici e primul pas. O parte din pierderi încep să se recupereze prin reducerea costurilor, prin reducerea numărului de membri din consiliul de administraţie, deci se reduc cheltuielile cu consiliul de administraţie, dar se vor vedea când vor începe cu adevărat restructurările. Acestea pot începe după ce avem consilii de administraţie sănătoase, formate din profesionişti care, la rândul lor, au obligaţia să selecteze nişte manageri, nişte directori care să facă performanţă”, a mai transmis aceasta.