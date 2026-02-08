B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”

Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”

Flavia Codreanu
08 feb. 2026, 08:25
Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce reguli noi vor avea miniștrii în relația cu firmele de stat
  2. Ce spune Oana Gheorghiu despre cum va fi măsurată performanța companiilor
  3. Câți oameni mai poate trimite ministerul în consiliile de administrație

Oana Gheorghiu, vicepremierul țării, a anunțat că autoritățile pregătesc un set de reguli clare pentru miniștri. Aceste ghiduri îi vor ajuta pe membrii Guvernului să știe exact cum trebuie să se poarte cu firmele de stat. Ea a avertizat că, deși statul este proprietar sau acționar principal, acest lucru nu le dă voie politicienilor să intervină după bunul plac în activitatea acestor companii.

„Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor, lucrăm la ele, ca să înţeleagă un ministru şi un minister ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat. Ce înseamnă o companie de stat? Înseamnă că statul este acţionar majoritar sau 100% este o companie de stat. Asta nu înseamnă că statul poate să se joace cu această companie. Rolul ministerului, cel care reprezintă statul în companie, este următorul: să stabilească foarte clar ce tip de Consiliu de Administraţie are nevoie, profilul oamenilor. Dacă e, nu ştiu, o companie din domeniul transporturilor, îi trebuie un finanţist foarte bun, îi trebuie poate un jurist foarte bun şi un om de specialitate din domeniul respectiv, din transporturi, să zicem. Ăsta este primul rol al ministerului”, a declarat Oana Gheorghiu, sâmbătă, la Antena 3 CNN, potrivit digi24.

Ce reguli noi vor avea miniștrii în relația cu firmele de stat

Oana Gheorghiu a explicat că eficientizarea companiilor de stat depinde de reguli stricte și de obiective măsurabile. Ea a detaliat modul în care ministerele ar trebui să monitorizeze performanța reală a acestor instituții:

„Al doilea rol este să stabilească foarte clar scrisoarea de aşteptări, ce aşteaptă de la acest Consiliu. Dar asta trebuie să fie clar, să aibă toată strategia în ea, să includă nişte indicatori foarte clari. Al treilea şi cel mai important, indicatorii de performanţă. Pentru că ce a făcut statul român până acum s-a prefăcut că pune nişte indicatori de performanţă şi am văzut şi am auzit de indicatori de genul să fie prezent în fiecare zi la muncă sau să se întrunească consiliul o dată pe lună sau la o companie care este monopol să-şi păstreze numărul de clienţi”

Ce spune Oana Gheorghiu despre cum va fi măsurată performanța companiilor

Aceasta a precizat că numărul de clienți nu reprezintă un indicator concret

„Aici se opreşte rolul ministerului. Deci astea sunt lucrurile cele mai importante. Dacă lucrurile astea le face bine, asta îi dă şansele să aibă un Consiliu de Administraţie format din oameni profesionişti”, a completat viceprmierul

Câți oameni mai poate trimite ministerul în consiliile de administrație

Oana Gheorghiu a precizat că noile reguli interzic unei persoane să mai facă parte din mai multe consilii de administrație în același timp. De asemenea, ministerele au acum o limită strictă privind numărul de reprezentanți pe care îi pot numi în conducerea companiilor de stat. Mai exact, un minister poate trimite un singur om dacă structura are trei membri și cel mult doi oameni dacă sunt cinci membri în consiliu.

„Deci s-a redus numărul Consiliilor de Administraţie, avem între trei şi cinci, în funcţie de dimensiunea companiei, iar ministerul poate să aibă doar un singur consilier sau doi, deci trebuie fie minoritar. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din oameni independenţi. Asta este deja prin lege stabilit. Şi aici e primul pas. O parte din pierderi încep să se recupereze prin reducerea costurilor, prin reducerea numărului de membri din consiliul de administraţie, deci se reduc cheltuielile cu consiliul de administraţie, dar se vor vedea când vor începe cu adevărat restructurările. Acestea pot începe după ce avem consilii de administraţie sănătoase, formate din profesionişti care, la rândul lor, au obligaţia să selecteze nişte manageri, nişte directori care să facă performanţă”, a mai transmis aceasta.

Tags:
Citește și...
Buzoianu, replică pentru PSD: Populari politic putem fi toți, promițând vouchere. Guvernul Bolojan n-a luat decizii dure de plăcere, ci pentru a îndrepta vechi măsuri iresponsabile. România era în groapă (VIDEO)
Politică
Buzoianu, replică pentru PSD: Populari politic putem fi toți, promițând vouchere. Guvernul Bolojan n-a luat decizii dure de plăcere, ci pentru a îndrepta vechi măsuri iresponsabile. România era în groapă (VIDEO)
Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică. Putem proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic (VIDEO)
Economic
Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică. Putem proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic (VIDEO)
Băluță, replică pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă de treabă și lăsați suspinele”. Ce declarase primarul general
Politică
Băluță, replică pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă de treabă și lăsați suspinele”. Ce declarase primarul general
Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani
Politică
Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
Politică
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”
Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”
Mai există șanse să obținem milioanele de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru: „Există această posibilitate ca România să facă toate demersurile necesare” (VIDEO)
Politică
Mai există șanse să obținem milioanele de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru: „Există această posibilitate ca România să facă toate demersurile necesare” (VIDEO)
Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
Politică
Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
Politică
Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților
Politică
Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților
Ultima oră
11:49 - Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
11:18 - Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
10:21 - Jocurile Olimpice 2026: Echipa Israelului a fost întâmpinată cu huiduieli la deschiderea de pe San Siro
09:42 - Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
09:24 - Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
09:01 - Trump caută state voluntare pentru depozitarea deșeurilor nucleare. Ce recompensă primesc comunitățile care acceptă planul
23:54 - Bergodi a luat la pumni și palme doi jucători, după derby-ul Clujului. Pancu: „Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta”
23:22 - Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni. Ce spune ministra Mediului (VIDEO)
22:53 - Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
22:23 - Condamnările primite de românii care au furat peste 170 de porumbei de curse din Belgia