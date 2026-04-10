B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Oana Țoiu a dezvăluit ce a discutat la telefon cu Marco Rubio: „Am stabilit şi un nou pas concret în relațiile noastre"

Ana Maria
10 apr. 2026, 14:15
Sursa foto: Facebook / @Oana Țoiu﻿
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut, joi seara, o convorbire telefonică cu Marco Rubio, în care au abordat teme esențiale legate de securitate și evoluția relației bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii.

Discuția a vizat consolidarea cooperării în domenii-cheie precum apărarea, energia, tehnologia și dezvoltarea economică, dar și întărirea relațiilor dintre cetățenii celor două state.

Ce noutăți apar în relația bilaterală

Un punct important al discuției a fost lansarea programului Romania-United States Exchange Program, care va facilita schimburile educaționale și culturale între cele două state.

Primele delegații ale Congresului american sunt așteptate în România până la finalul anului, într-un demers care urmărește consolidarea relațiilor directe și aprofundarea colaborării la nivel instituțional.

Ce a transmis ministra Oana Țoiu după discuția cu Marco Rubio

Oficialul român a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări și rolul acestuia în contextul actual de securitate:

Am avut aseară o discuție telefonică cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre provocările actuale de securitate și viitorul relației noastre bilaterale.

Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susținută de un Parteneriat Strategic de încredere și de lungă durată. Am pus în convorbirea noastră un accent deosebit pe securitate, dezvoltare economică și pe prioritățile comune care vor ghida întâlnirile noastre la nivel înalt din acest an.

Am explorat împreună modalități de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane.

Relația dintre țările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune.

Am reafirmat contribuția activă a României la coordonarea Aliată pe Flancul Estic și dorința noastră de a crește componenta economică a parteneriatului strategic.

Am stabilit şi un nou pas concret în relațiile noastre.

Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat acordul formal pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. Primele delegații ale Congresului SUA vor sosi în România chiar până la sfârșitul acestui an.

Am susținut importanța acestui program de schimburi educaționale și culturale pentru că diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă.

Ne dorim ca membrii Congresului SUA și specialiștii americani să descopere universitățile noastre, dinamismul antreprenorilor în tehnologie din România, inițiativele societății civile și expertiza noastră în securitate și energie.”, a scris ministrul de externe al României, pe Facebook.

Tags:
