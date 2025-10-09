B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Țoiu a evitat subiectele sensibile în discuția cu Marco Rubio. Anularea alegerilor și corupția din România nu au fost pe agenda întâlnirii

Oana Țoiu a evitat subiectele sensibile în discuția cu Marco Rubio. Anularea alegerilor și corupția din România nu au fost pe agenda întâlnirii

Adrian Teampău
09 oct. 2025, 23:21
Oana Țoiu a evitat subiectele sensibile în discuția cu Marco Rubio. Anularea alegerilor și corupția din România nu au fost pe agenda întâlnirii
Oana Ţoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. Oana Țoiu, despre anularea alegerilor
  2. Ministrul de Externe a răbufnit în direct
  3. Oana Țoiu, despre corupția din România

Anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut nu a reprezentat un subiect de interes pentru discuțiile bilaterale pe care Oana Țoiu le-a purtat cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Oana Țoiu, despre anularea alegerilor

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată, joi seara, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, dacă anularea alegerilor a fost un subiect abordat la discuțiile cu Marco Rubio. Ministrul de Externe a negat acest lucru spunând că subiectul nu mai este de actualitate, dat fiind că țara noastră are un președinte ales, pe Nicușor Dan.

Decizia CCR de anulare a scrutinului prezidențial de la finalul anului trecut a fost prilej de critici din parte vicepreședintelui JD Vance, în contextul unor evenimente publice.

„Acesta (anularea alegerilor – n. red.) nu este un subiect să facă parte din agenda de lucru bilaterală pentru că față de declarațiile din primăvara anului trecut suntem în cu totul alt moment, în care am avut alegeri finalizate, în care Donald Trump l-a sunat pe președintele Nicușor Dan după încheierea alegerilor și acela este cel mai clar și mai puternic semnal pe care l-au dat Statele Unite în aceată direcție”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a răbufnit în direct

Ministrul Afacerilor Externe a amintit că a existat și o declarație comună a NATO în care s-a făcut referire la ingerințele în procesul electoral din diferite state, între care și România.

„De altfel, între timp avem și o declarație comună a NATO care vorbește despre ingerințe și atacuri hibride care menționează explicit România. Știu că în România există în continuare acest semn de întrebare și această dilemă dacă acest subiect mai este un punct de tensiune în relația bilaterală dar nu a fost propus în nici una dintre conversațiile pe care le-am avut”, a mai spus ministrul de Externe.

La insistența analistului politic Mihnea Predețeanu, acest subiect este dezbătut pe platformele sociale unde se spune că Administrația Trump nu l-ar fi recunoaște pe actualul președinte, Oana Țoiu a răbufnit:

„Noi nu facem politica externă dintr-un colț al internetului”.

Oana Țoiu, despre corupția din România

În acest context, șefa Ministerului de Externe a ținut să sublinieze că nici subiectul corupției generalizate din România, care apare în ultimul raport al Departamentului de Stat al SUA, nu a fost abordat în discuția cu Marco Rubio.

„Nu am discutat specific despre corupție pentru că este larg cunoscut că România are un nou guvern cu agenda de reforme, Mediul investițional, mediul de afaceri se uită cu speranță la acest lucru. România își păstrează obiectivul de a adera la OCDE până anul viitor, la începutul anului viitor. Suntem aproape de a finaliza o bună parte dintre indicatorii necesari pentru asta”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a precizat că se fac demersuri pentru ca România să finalizeze procesul de aderare la OCDE.

„Colegii mei din Ministerul de Externe și secretarul de stat Luca Niculescu au fost într-o delegație pentru a prezenta progresul României și a trece prin comisiile de analiză necesare pentru acest obiectiv important al României”, a mai spus Țoiu.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan se jură că nu mizează pe cartea populismului. Ce spune despre parlamentul cu 300 de aleși
Politică
Ilie Bolojan se jură că nu mizează pe cartea populismului. Ce spune despre parlamentul cu 300 de aleși
Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră
Politică
Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră
Ilie Bolojan se arată optimist. Premierul susține că austeritatea se va încheia anul viitor (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan se arată optimist. Premierul susține că austeritatea se va încheia anul viitor (VIDEO)
Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
Ilie Bolojan, semnal către CCR, pe reforma pensiilor magistraților: “Sper că la următoarea ședință, se va închide și acest subiect” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, semnal către CCR, pe reforma pensiilor magistraților: “Sper că la următoarea ședință, se va închide și acest subiect” (VIDEO)
Organizarea alegerilor pentru Primăria București. Coaliția va lua o decizie săptămâna viitoare (VIDEO)
Politică
Organizarea alegerilor pentru Primăria București. Coaliția va lua o decizie săptămâna viitoare (VIDEO)
Există risc de blackout în România? Ilie Bolojan: „Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație” (VIDEO)
Politică
Există risc de blackout în România? Ilie Bolojan: „Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație” (VIDEO)
Reforma lui Bolojan, centrată pe concedieri colective. Premierul insistă pe reduceri de personal în administrație (VIDEO)
Politică
Reforma lui Bolojan, centrată pe concedieri colective. Premierul insistă pe reduceri de personal în administrație (VIDEO)
Bolojan a dezvăluit costul total al salariilor bugetarilor, într-un an: “Dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu” / Răspunsul direct dat de premier, întrebat dacă va crește TVA-ul la 24% (VIDEO)
Politică
Bolojan a dezvăluit costul total al salariilor bugetarilor, într-un an: “Dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu” / Răspunsul direct dat de premier, întrebat dacă va crește TVA-ul la 24% (VIDEO)
Primarii, supărați. Cum răspunde premierul Ilie Bolojan: „Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență” (VIDEO)
Politică
Primarii, supărați. Cum răspunde premierul Ilie Bolojan: „Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență” (VIDEO)
Ultima oră
00:11 - Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
00:05 - Ilie Bolojan se jură că nu mizează pe cartea populismului. Ce spune despre parlamentul cu 300 de aleși
23:52 - Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
23:45 - Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră
23:38 - Trump continuă lupta cu presa. A jignit o reporteriță chiar în timpul unei conferințe de presă: „Una dintre cele mai slabe jurnaliste”
22:49 - Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când
22:39 - „Școala altfel”, prilej de plecări în străinătate pentru profesori. Școlile au ajuns să organizeze excursii în Dubai sau Las Vegas  
22:36 - Ilie Bolojan se arată optimist. Premierul susține că austeritatea se va încheia anul viitor (VIDEO)
22:08 - Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
21:51 - Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință