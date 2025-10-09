Anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut nu a reprezentat un subiect de interes pentru discuțiile bilaterale pe care Oana Țoiu le-a purtat cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Oana Țoiu, despre anularea alegerilor

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată, joi seara, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, dacă anularea alegerilor a fost un subiect abordat la discuțiile cu Marco Rubio. Ministrul de Externe a negat acest lucru spunând că subiectul nu mai este de actualitate, dat fiind că țara noastră are un președinte ales, pe .

Decizia CCR de anulare a scrutinului prezidențial de la finalul anului trecut a fost prilej de critici din parte vicepreședintelui JD Vance, în contextul unor evenimente publice.

„Acesta (anularea alegerilor – n. red.) nu este un subiect să facă parte din agenda de lucru bilaterală pentru că față de declarațiile din primăvara anului trecut suntem în cu totul alt moment, în care am avut alegeri finalizate, în care l-a sunat pe președintele Nicușor Dan după încheierea alegerilor și acela este cel mai clar și mai puternic semnal pe care l-au dat Statele Unite în aceată direcție”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a răbufnit în direct

a amintit că a existat și o declarație comună a NATO în care s-a făcut referire la ingerințele în procesul electoral din diferite state, între care și România.

„De altfel, între timp avem și o declarație comună a care vorbește despre ingerințe și atacuri hibride care menționează explicit România. Știu că în România există în continuare acest semn de întrebare și această dilemă dacă acest subiect mai este un punct de tensiune în relația bilaterală dar nu a fost propus în nici una dintre conversațiile pe care le-am avut”, a mai spus ministrul de Externe.

La insistența analistului politic Mihnea Predețeanu, acest subiect este dezbătut pe platformele sociale unde se spune că Administrația Trump nu l-ar fi recunoaște pe actualul președinte, Oana Țoiu a răbufnit:

„Noi nu facem politica externă dintr-un colț al internetului”.

Oana Țoiu, despre corupția din România

În acest context, șefa Ministerului de Externe a ținut să sublinieze că nici subiectul corupției generalizate din România, care apare în ultimul raport al Departamentului de Stat al SUA, nu a fost abordat în discuția cu Marco Rubio.

„Nu am discutat specific despre corupție pentru că este larg cunoscut că România are un nou guvern cu agenda de reforme, Mediul investițional, mediul de afaceri se uită cu speranță la acest lucru. România își păstrează obiectivul de a adera la OCDE până anul viitor, la începutul anului viitor. Suntem aproape de a finaliza o bună parte dintre indicatorii necesari pentru asta”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a precizat că se fac demersuri pentru ca România să finalizeze procesul de aderare la OCDE.

„Colegii mei din Ministerul de Externe și secretarul de stat Luca Niculescu au fost într-o delegație pentru a prezenta progresul României și a trece prin comisiile de analiză necesare pentru acest obiectiv important al României”, a mai spus Țoiu.