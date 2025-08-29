B1 Inregistrari!
Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 17:32
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a criticat atacurile recente ale Rusiei asupra civililor din Ucraina, subliniind că acestea reprezintă o dovadă clară a disprețului față de viețile omenești.

Oficialul a anunțat că tema va fi discutată la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Copenhaga.

Cuprins:

  • Mesajul Oanei Țoiu privind agresiunea Rusiei
  • România, alături de Ucraina și Republica Moldova
  • Angajamentul României pentru sprijinul Ucrainei

Mesajul Oanei Țoiu privind agresiunea Rusiei

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a atras atenția asupra consecințelor devastatoare ale invaziei ruse.

„Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea țintelor civile de către Rusia vorbește mai mult decât orice alte declarații pe care le face partea rusă”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Ea a spus că în timp ce toată lumea, inclusiv SUA și UE încearcă să găsească soluții pentru pace, Kremlinul alege calea victoriei în detrimentul dialogului.

„În loc să urmărească obținerea păcii, o cale susținută fără echivoc de comunitatea internațională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA și de partenerii cu aceleași principii, Rusia alege bombele în locul dialogului”, a mai precizat oficialul, potrivit surselor.

România, alături de Ucraina și Republica Moldova

Oana Țoiu a declarat că tema agresiunilor ruse va fi pe agenda reuniunii Gymnich, organizată la Copenhaga, după ce regiunea Mării Negre ar fi fost supusă unui val de atacuri recente.

„Cu atât mai mult cu cât regiunea Mării Negre a cunoscut recent un număr și o intensitate tot mai mari a unor astfel de atacuri brutale din partea Rusiei, trebuie să creștem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mișcări agresive la frontiera noastră și ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE și Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă”, a punctat ministrul, potrivit declarației oficiale.

Ea a reamintit și importanța cooperări regionale: „Voi menționa, de asemenea, hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european. Acest lucru este consacrat în cooperarea noastră trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odessei în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuți”.

Angajamentul României pentru sprijinul Ucrainei

MAE a menționat și solidaritatea României față de Ucraina și Moldova, mai ales în contextul sărbătorilor naționale ce au avut loc. „Republica Moldova și Ucraina și-au sărbătorit recent Ziua Independenței, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forță a independenței: capacitatea de a-și decide, în mod liber, viitorul”, a declarat Oana Țoiu, potrivit surselor citate.

