Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe (MAE), a afirmat, la finalul întrevederii cu , Marco Rubio, că prezenţa SUA în România are un dublu efect, de descurajare a posibilelor intruziuni, dar și de asigurare a stabilității în regiune.

Oana Țoiu, despre întâlnirea cu Marco Rubio

Ministrul român de externe a făcut un rezumat al discuției pe care a avut-o cu secretarul de stat american Marco Rubio. La finalul întrevederii, Oana Țoiu a precizat că, împreună cu omologul său a agreat că este important ca prezența Statelor Unite să continue în România. Acest lucru are un efect pozitiv inclusiv pentru stabilitatea regiunii în condițiile actuale.

Totodată, ea a spus că alte subiecte abordate au vizat sistemul de , dar și oportunitățile de producție pe zona militară și de inestiții americane în România. Vizita în SUA a survenit la scurtă vreme publicarea care evidenția corupția generalizată printre problemele cu care se confruntă investitorii americani în țara noastră.

„A fost o întâlnire excelentă pentru că atât pentru România, cât şi pentru Statele Unite ale Americii, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât şi în proiectele comune pentru energie şi în legăturile umane, de fapt, care s-au dezvoltat pe fondul acestei încrederi construite de parteneriatul strategic. Este de altfel la treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summit-ul NATO, şi apoi în formatul Naţiunilor Unite la New York, în formatul de lucru trans-atlantic”, a declarat Oana Ţoiu, după întâlnirea cu Rubio, conform Antena 3.

Ce subiecte au mai fost abordate

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României a declarat că în cadrul discuțiilor s-a ajuns la concluzia că prezența militarilor americani este foarte importantă. Din acest motiv, forțele militare ale SUA nu trebuie retrase, dat fiind contribuția la securitatea în regiune.

„Am agreat împreună că este foarte important ca această prezenţă să continue şi rolul ei nu doar pentru România, ci şi pentru regiune, de fapt. Prezenţa SUA în format NATO în România are şi un efect de descurajare a unor potenţiale intruziuni, are şi un efect de stabilitate în regiune şi în ceea priveşte vecinii noştri care nu sunt încă membri ai Uniunii Europene sau membri NATO. Am discutat în partea de apărare şi de producţia care ţine de zona militară de armament şi de investiţii curente, dar şi oportunităţile de investiţii viitoare în România”, a mai spus ministrul de Externe.

Întrebată dacă prezența militară americană va fi sporită pe teritoriul românesc, Oana Țoiu a răspuns că în acest moment se pune problema investițiilor și a dezvoltării unor capabilități comune. În ceea ce privește rolul pe care îl va juca armata americană în Europa, un document oficial va fi emis până la finalul anului.

„În acest moment, vorbim de o miză sporită în ceea ce priveşte investiţiile şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unor capabilităţi comune. Ei deja au luat această decizie pe care preşedintele Nicuşor Dan a şi anunţat-o în Parlament, de a creşte prezenţa în România, inclusiv ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au faţă de Orientul Mijlociu. În ceea ce priveşte analiza posturii în Europa versus Indo-Pacific, aici or să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârşitul anului”, a mai afirmat Ţoiu.

Oana Țoiu, despre întărirea parteneriatului cu SUA

Oana Ţoiu a mai afirmat, după întâlnirea avută cu secretarul de stat Marco Rubio, că parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua, acesta fiind esențial pentru țara noastră

„Este corect. Pe de altă parte, eu cred că întotdeauna am avut o relaţie puternică. Parteneriatul Strategic este şi rămâne esenţial pentru România. Este adevărat că anul trecut poate a fost o perioadă de testare a acestui parteneriat, dar iată că el nu este deloc unul şovăielnic”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se află în SUA, unde a avut consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care merge în SUA și se întâșnește cu un reprezentant de rang înalt al . Rubio este şi consilierul pentru securitate naţională.