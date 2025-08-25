Oana Țoiu, în deschiderea RADR: „Rusia rămâne principala provocare”. Ce a mai declarat ministrul

Oana Țoiu, , a ținut un discurs, luni, în deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR). Ministrul a pus accentul pe importanța unei comunicări eficiente, fără subiecte tabu, subliniind faptul că „securitatea la Marea Neagră, este o temă esențială pentru întreaga Uniune Europeană”.

Țoiu a mai spus faptul că este necesară „dezvoltarea dimensiunii de apărare a parteneriatelor noastre”, dar și că Rusia reprezintă cu adevărat o provocare și un element la care trebuie să fim atenți.

Oana Țoiu: „Puterea de negociere a României depinde de capacitatea noastră de a ne folosi vocea în interiorul Uniunii Europene"

a transmis că România are nevoie de o schimbare de abordare în politica externă, fără a renunța la fundamentele care o definesc: apartenența la Uniunea Europeană, la NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Oana Țoiu a accentuat faptul că România trebuie să fie mai vizibilă și mai activă în formularea agendei de securitate la Marea Neagră, o regiune care a devenit prioritară atât pentru UE, cât și pentru partenerii transatlantici.

„Este nevoie de o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care construim politica externă. Trebuie să ne asumăm vocea pe care se așteaptă ceilalți să o avem. Nu în sensul în care se așteaptă să fim întotdeauna alături de propunerile, de dosarele sau de ambițiile altor țări. Pentru că acum Marea Neagră, securitatea la Marea Neagră, este o temă esențială pentru întreaga Uniune Europeană, este o temă esențială pentru parteneriatul transatlantic. România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții. Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să venim cu idei, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă. Pentru că noi știm împreună cu vecinii noștri cel mai bine ce avem de făcut aici și am început deja să facem asta. Rusia rămâne principala provocare și va rămâne, indiferent de cum se termină negocierile de pace, un element la care trebuie să fim nu doar atenți, ci o tară față de care trebuie să fim pregătiți. Diplomația română se află în prima linie a acestei misiuni. Prin efortul nostru comun, sprijinim întărirea posturii aliate pe flancul estic și construim o abordare solidă pentru securitatea Mării Negre. Da, trebuie să dezvoltăm dimensiunea de apărare a parteneriatelor noastre, Statele Unite, aliații europeni, precum și alți parteneri. Mesajul este simplu și este direct. Pe România te poți baza! Trebuie să rămânem ferm ancorați în apărarea valorilor noastre și hotărâți să contribuim la securitatea regiunii și a lumii. Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politice externe ale României”, a declarat Oana Țoiu, în cadrul

De asemenea, Oana Țoiu a menționat obiectivele pe care le are statul român, și anume siguranța cetățenilor, prosperitate și creștere economică.

„Suntem și într-un moment în care se schimbă foarte multe în competitivitatea geopolitică accelerată. Felul în care ne raportăm la piețe și la piețe libere este, de asemenea, diferit. Și puterea de negociere a României depinde de capacitatea noastră de a ne folosi vocea în interiorul Uniunii Europene pentru negocierile pe care le purtăm împreună. Și, într-adevăr, agricultura este extrem de importantă. Capacitatea noastră de a ne ancora antreprenorii la resursele care să le crească competitivitatea este, de asemenea, esențială. Ce avem de obținut împreună? Mizele noastre, obiectivele noastre sunt la fel de clare ca întotdeauna. Siguranța cetățenilor noștri, prosperitate și creștere economică, legătura noastră a statului român cu cetățenii săi oriunde au ales ei să călătorească, să învețe, să trăiască, să muncească”, a adăugat ministrul.