Oana Țoiu, ministrul de Externe, a avut o intervenție telefonică la un post de televiziune, însă nu a prea avut răbdare să abordeze toate subiectele până la final.
Privind programul „Visa Waver” , ministrul nu a fost prea clar în declarațiile sale. Totuși a dat un răspuns la întrebarea gazdei emisiunii la care a participat telefonic, asta după ce a subliniat că nu mai are timp pentru a primi întrebări.
Țoiu a explicat că scopul întâlnirii delegației diplomatice românești cu cea americană a fost „reafirmarea și întărirea rolului parteneriatului strategic pentru ambele țări și am discutat și despre planurile regionale”.
Joi seara, ministrul de Externe a avut o intervenție telefonică la postul Digi 24, unde, pe finalul convorbirii, a fost întrebată despre programul Visa Waver. Țoiu a dat un răspuns „pe grabă”, deoarece a spus că mai are și alte interviuri programate, iar timpul nu îi permite.
„Timpul a expirat. Trebuie să ne încadrăm în timpul alocat. Nu mai pot răspunde la vreo altă întrebare”, a declarat Ministrul de Externe, la Digi 24, conform adevărul.
În cadrul aceleiași intervenții, Oana Țoiu a explicat că în cadrul întâlnirii cu secretarul general de stat, Marco Rubio, s-a stabilit faptul că mai mulți investitori americani privați vor veni în România peste două săptămâni.
„Înainte de întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio, noi am avut o întâlnire cu investitori privați din SUA în România. Aceștia urmează de asemenea să vină peste două săptămâni în București pentru a duce mai departe la nivelul pașilor concreți și parte din discuțiile avute în aceste zile”, a mai spus Oana Țoiu.