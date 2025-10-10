B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Țoiu, pe grabă…la TV. Ministrul de Externe, răspuns evaziv despre programul Visa Waver: „Timpul a expirat”

Oana Țoiu, pe grabă…la TV. Ministrul de Externe, răspuns evaziv despre programul Visa Waver: „Timpul a expirat”

Elena Boruz
10 oct. 2025, 09:07
Oana Țoiu, pe grabă...la TV. Ministrul de Externe, răspuns evaziv despre programul Visa Waver: „Timpul a expirat”
Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. Oana Țoiu: „Trebuie să ne încadrăm în timpul alocat”
  2. Mai mulți investitori privați din SUA vor veni în România

Oana Țoiu, ministrul de Externe, a avut o intervenție telefonică la un post de televiziune, însă nu a prea avut răbdare să abordeze toate subiectele până la final.

Privind programul „Visa Waver” , ministrul nu a fost prea clar în declarațiile sale. Totuși a dat un răspuns la întrebarea gazdei emisiunii la care a participat telefonic, asta după ce a subliniat că nu mai are timp pentru a primi întrebări.

Oana Țoiu: „Trebuie să ne încadrăm în timpul alocat”

Țoiu a explicat că scopul întâlnirii delegației diplomatice românești cu cea americană a fost „reafirmarea și întărirea rolului parteneriatului strategic pentru ambele țări și am discutat și despre planurile regionale”.

Joi seara, ministrul de Externe a avut o intervenție telefonică la postul Digi 24, unde, pe finalul convorbirii, a fost întrebată despre programul Visa Waver. Țoiu a dat un răspuns „pe grabă”, deoarece a spus că mai are și alte interviuri programate, iar timpul nu îi permite.

„Timpul a expirat. Trebuie să ne încadrăm în timpul alocat. Nu mai pot răspunde la vreo altă întrebare”, a  declarat Ministrul de Externe, la Digi 24, conform adevărul.

La insistențele moderatorului, Oana Țoiu a adăugat:  „Eu am făcut o promisiune la începutul mandatului, pe care am de gând să o respect până la sfârșitul lui, și anume că vom anunța termene și rezultate în momentul în care ele sunt finale și formalizate cu partea americană. Nu este un domeniu în care să ne dorim să facem speculații, dar este o prioritate a diplomației noastre. De altfel, lucrăm și cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Cancelaria premierului în această direcție și sunt progrese semnificative”.

Mai mulți investitori privați din SUA vor veni în România

În cadrul aceleiași intervenții, Oana Țoiu a explicat că în cadrul întâlnirii cu secretarul general de stat, Marco Rubio, s-a stabilit faptul că mai mulți investitori americani privați vor veni în România peste două săptămâni.

„Înainte de întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio, noi am avut o întâlnire cu investitori privați din SUA în România. Aceștia urmează de asemenea să vină peste două săptămâni în București pentru a duce mai departe la nivelul pașilor concreți și parte din discuțiile avute în aceste zile”, a mai spus Oana Țoiu.

Tags:
Citește și...
Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
Politică
Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
Tánczos Barna a anunțat reforma care va supăra mulți bugetari. Este deja în pregătire la Guvern: “Sunt foarte multe persoane”
Politică
Tánczos Barna a anunțat reforma care va supăra mulți bugetari. Este deja în pregătire la Guvern: “Sunt foarte multe persoane”
Ilie Bolojan se jură că nu mizează pe cartea populismului. Ce spune despre parlamentul cu 300 de aleși
Politică
Ilie Bolojan se jură că nu mizează pe cartea populismului. Ce spune despre parlamentul cu 300 de aleși
Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră
Politică
Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră
Oana Țoiu a evitat subiectele sensibile în discuția cu Marco Rubio. Anularea alegerilor și corupția din România nu au fost pe agenda întâlnirii
Politică
Oana Țoiu a evitat subiectele sensibile în discuția cu Marco Rubio. Anularea alegerilor și corupția din România nu au fost pe agenda întâlnirii
Ilie Bolojan se arată optimist. Premierul susține că austeritatea se va încheia anul viitor (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan se arată optimist. Premierul susține că austeritatea se va încheia anul viitor (VIDEO)
Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
Ilie Bolojan, semnal către CCR, pe reforma pensiilor magistraților: “Sper că la următoarea ședință, se va închide și acest subiect” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, semnal către CCR, pe reforma pensiilor magistraților: “Sper că la următoarea ședință, se va închide și acest subiect” (VIDEO)
Organizarea alegerilor pentru Primăria București. Coaliția va lua o decizie săptămâna viitoare (VIDEO)
Politică
Organizarea alegerilor pentru Primăria București. Coaliția va lua o decizie săptămâna viitoare (VIDEO)
Există risc de blackout în România? Ilie Bolojan: „Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație” (VIDEO)
Politică
Există risc de blackout în România? Ilie Bolojan: „Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație” (VIDEO)
Ultima oră
11:32 - Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
11:16 - Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
11:04 - Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
10:39 - Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
10:37 - Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
10:29 - „Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
10:12 - O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
10:04 - Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)
09:45 - Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
09:30 - Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5