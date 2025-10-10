Oana Țoiu, a avut o intervenție telefonică la un post de televiziune, însă nu a prea avut răbdare să abordeze toate subiectele până la final.

Privind programul „Visa Waver” , ministrul nu a fost prea clar în declarațiile sale. Totuși a dat un răspuns la întrebarea gazdei emisiunii la care a participat telefonic, asta după ce a subliniat că nu mai are timp pentru a primi întrebări.

Oana Țoiu: „Trebuie să ne încadrăm în timpul alocat”

Țoiu a explicat că scopul întâlnirii delegației diplomatice românești cu cea americană a fost „reafirmarea și întărirea rolului parteneriatului strategic pentru ambele țări și am discutat și despre planurile regionale”.

Joi seara, a avut o intervenție telefonică la postul Digi 24, unde, pe finalul convorbirii, a fost întrebată despre programul Visa Waver. Țoiu a dat un răspuns „pe grabă”, deoarece a spus că mai are și alte interviuri programate, iar timpul nu îi permite.

„Timpul a expirat. Trebuie să ne încadrăm în timpul alocat. Nu mai pot răspunde la vreo altă întrebare”, a declarat Ministrul de Externe, la Digi 24, conform adevărul.

La insistențele moderatorului, Oana Țoiu a adăugat: „Eu am făcut o promisiune la începutul mandatului, pe care am de gând să o respect până la sfârșitul lui, și anume că vom anunța termene și rezultate în momentul în care ele sunt finale și formalizate cu partea americană. Nu este un domeniu în care să ne dorim să facem speculații, dar este o prioritate a diplomației noastre. De altfel, lucrăm și cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Cancelaria premierului în această direcție și sunt progrese semnificative”.

Mai mulți investitori privați din SUA vor veni în România

În cadrul aceleiași intervenții, Oana Țoiu a explicat că în cadrul întâlnirii cu secretarul general de stat, Marco Rubio, s-a stabilit faptul că mai mulți investitori americani privați vor veni în România peste două săptămâni.

„Înainte de întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio, noi am avut o întâlnire cu investitori privați din SUA în România. Aceștia urmează de asemenea să vină peste două săptămâni în București pentru a duce mai departe la nivelul pașilor concreți și parte din discuțiile avute în aceste zile”, a mai spus Oana Țoiu.