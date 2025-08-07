B1 Inregistrari!
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”

Răzvan Adrian
07 aug. 2025, 23:25
Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook

Ministrul de externe Oana Țoiu, s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelensky la Kiev unde i-a transmis că România susține Ucraina în războiul pe care-l duce cu Rusia. Discuțiile s-au bazat pe securitate, economie, cooperare militară și viitorul european al Ucrainei, dar și al R. Moldova.

  • Ce a spus Oana Țoiu despre România și Ucraina
  • Ce beneficii economice și militare pentru România aduce cooperare româno-ucraineană
  • Care este viitorul european al Ucrainei

Ce a spus Oana Țoiu despre România și Ucraina

Ministrul Oana Țoiu a afirmat, în urma unei întâlniri oficiale la Kiev, că România și Ucraina construiesc un parteneriat strategic pentru „pace, democrații puternice și prosperitate”. Întâlnirea cu Zelenski se arată ca o etapă importantă  pentru a pune bazele relațiilor celor două țări.

„Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe”, a spus ministrul român, într-o postare pe Facebook.

Ea a declarat că războiul nu este doar despre Ucraina, ci despre apărarea unor valori fundamentale pentru întreaga regiune: „Libertate, suveranitate și independență”.

Ce beneficii economice și militare pentru România aduce cooperare româno-ucraineană

Cooperarea dintre România și Ucraina va aduce beneficii și pentru economia și securitatea națională, afirmă ministrul Țoiu. Discuțiile dintre cei doi au fost bazate și pe colaborările militare și proiectele economice comune, cu scopul de a întări parteneriatul.

„Colaborarea în domeniul militar și economic sunt în interesul industriei românești și al cetățenilor români”, a adăugat aceasta.

Care este viitorul european al Ucrainei

Oana Țoiu a vorbit și despre sprijinul României pentru integritatea europeană a Ucrainei și a R. Moldova, vorbind despre rolul Bucureștiului ca partener solid în acest sens.

„România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită.”, a declarat aceasta.

