Oana Țoiu, , a făcut declarații, cu privire la poziția României, în contextul în care spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat recent de trei avioane ruse de vânătoare.

Ministrul se află în Statele Unite ale Americii, cu ocazia reuniunii de urgență a Consiliului de Securitatea al ONU. Țoiu a precizat că România susține Estonia, dar și partenerii țării noastre, deoarece statul român nu acceptă „normalizarea agresiunii”.

Oana Țoiu: „Pacea și suveranitatea sunt dreptul fiecărei națiuni și garanția siguranței pentru fiecare cetățean”

Oana Țoiu a făcut o postare pe rețelele de socializare, unde a explicat că discursul său la ONU a fost centrat pe conceptele de pace și suveranitate.

Ministrul a acuzat Rusia de „sfidare la adresa întregii comunități internaționale” și a declarat că „acest tipar de agresiune trebuie să înceteze”.

„Pacea și suveranitatea nu sunt concepte abstracte. Sunt dreptul fiecărei națiuni și garanția siguranței pentru fiecare cetățean. Astăzi, de la tribuna Consiliului de Securitate al ONU, am vorbit despre încălcarea acestor principii fundamentale.

Rusia a încălcat din nou, în mod iresponsabil și periculos, spațiul aerian al unei țări europene. Acum, Estonia, ceea ce a determinat convocarea acestei ședințe de urgență. Săptămâna trecută, România. Înainte, Polonia. Acest tipar de agresiune, condamnat pe larg astăzi, trebuie să înceteze. Nu este doar un atac la adresa suveranității unor state, ci o sfidare la adresa întregii comunități internaționale.

Am vorbit în numele României, țara cu cea mai lungă graniță a Uniunii Europene și NATO cu Ucraina. Nu suntem doar spectatori, ci ne aflăm în prima linie a apărării securității europene. Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră nu afectează doar regiunea noastră; afectează securitatea alimentară și rutele comerciale la nivel global”, a transmis Oana Țoiu pe

Care este mesajul României

De asemenea, ministrul de Externe a subliniat că fiecare stat european își dorește pace, însă pentru ca aceasta să dureze, este nevoie de o reuniune de forțe. Astfel, Țoiu a specificat că a cerut „mecanisme solide de avertizare timpurie și o abordare comună a securității”.

„Cu toții ne dorim pacea. Dar pacea, pentru a fi durabilă, necesită putere. Iar puterea o dobândim doar împreună, prin unitate și acțiuni concrete. De aceea, am cerut mecanisme solide de avertizare timpurie și o abordare comună a securității, de la Marea Neagră până la Marea Baltică, alături de aliații noștri din UE, NATO și Statele Unite.

Mesajul nostru este ferm și clar: România este solidară cu Estonia și cu toți partenerii noștri. Nu vom accepta normalizarea agresiunii”, se mai arată în postarea Oanei Țoiu.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, absenți la Adunarea Generală ONU

Deși este cunoscută importanța prezenței șefilor de stat și de Guvern la o astfel de reuniune, pe plan internațional, nici președintele Nicușor Dan și nici premierul Ilie Bolojan , desfășurată în perioada 23-29 septembrie.

România este reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, însă ceea ce este și mai surprinzător este faptul că, în urmă cu o săptămână, președintele a declarat că unul dintre obiectivele principale ale mandatului său este întărirea profilului internațional al României.

„În cele trei luni de mandat au fost niște chestiuni obligatorii. Piața financiară și partenerii au sugerat că România trebuie să aibă o guvernare stabilă pentru a se putea finanța în continuare. A doua problemă era deficitul bugetar. A treia problemă – necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional. Cam asta a fost primele trei luni”, a spus Nicușor Dan, într-un interviu recent, pentru Antena 3CNN.