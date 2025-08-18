Mâine, la ora 14:00 liderii Consiliului European vor participa la o ședință virtuală importantă, unde tema centrală rămâne războiul din Ucraina și perspectivele pentru pace. Deputata Oana Țoiu a transmis, într-o postare pe platforma X, că a avut o discuție cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene.

Dialogul a vizat alinierea eforturilor pentru pace și următorii pași pe care Uniunea Europeană îi va lua.

Care este interesul principal al României

Țoiu spune că, pentru România, o simplă pauză în război nu este suficientă. Țara noastră vrea garanții pentru o pace reală și de lungă durată, evidențiind implicațiile semnificative pentru securitatea în zona Mării Negre.

În declarația sa, deputata a subliniat importanța unei voci unite și puternice a de voință, formată din statele care susțin activ .

Care este declarația Oanei Țoiu

„Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european.

Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Oana Țoiu, într-o postare pe .