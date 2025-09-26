B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Țoiu: „Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos” / „Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea”

Oana Țoiu: „Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos” / „Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea”

Elena Boruz
26 sept. 2025, 11:31
Oana Țoiu: „Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos” / „Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea”
Oana Ţoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. Oana Țoiu: „Am cerut să intervenim în Consiliul de Securitate al ONU pentru a semnala riscurile pe care le vedem”
  2. Ministrul de Externe: „România este a doua țară ca acces la bugetul alocat specific achizițiilor militare”
  3. Ce a cerut ministra Organizației Națiunilor Unite

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a oferit declarații, cu privire la prezența ei în cadrul Adunării Generale ONU din Statele Unite ale Americii.  Șefa de la Externe a afirmat că România își dorește pacea și că statul român va face tot ce ține de el pentru a-și întări „propria apărare”.

Oana Țoiu: „Am cerut să intervenim în Consiliul de Securitate al ONU pentru a semnala riscurile pe care le vedem”

Ministra a explicat faptul că motivul pentru care a cerut să intervină în Consiliul de Securitate al ONU a fost pentru a atrage atenția asupra riscurilor majore la care România poate fi supusă.

„Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea. În aceste zile se vede destul de clar că mai multe țări au înțeles că asta înseamnă că este necesară creșterea presiunii asupra Rusiei, că Ucraina este o țară care își dorește pacea și de altfel și noi, țările din Uniunea Europeană, dar în special țările de la granița războiului vrem să facem tot ce ține de noi să ajungem la această pace, să ne întărim propria apărare și ca un mecanism de descurajare, astfel încât recentele provocări să fie întâmpinate cu un răspuns ferm diplomatic și cu deciziile necesare care privesc întărirea capabilităților de apărare pe Flancul estic. Noi am cerut să intervenim în Consiliul de Securitate al ONU pentru a semnala riscurile pe care le vedem. Am făcut asta și alături de Polonia și alături de Estonia. Răspunsul membrilor Consiliului de Securitate a fost clar, ferm. De altfel, marea majoritate a membrilor Consiliului de Securitate au menționat explicit România în intervențiile lor, cu câteva elemente – primul privește întărirea Flancului estic, creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a ajunge autentic la negocierile de pace și susținerea în continuare a Ucrainei”, a declarat Oana Țoiu pentru agerpres.

Ministrul de Externe: „România este a doua țară ca acces la bugetul alocat specific achizițiilor militare”

Ministrul a mărturisit că a purtat discuții cu alți miniștri de Externe, dar și cu premieri pentru a putea găsi o cale ca Rusia să fie deschis spre dialog și negocieri. Astfel, au abordat subiecte care vizează punerea în aplicare a unor sancțiuni economice, și de asemenea decuplarea mai multor țări de gazul și sursele de energie rusești.

„De curând, în formatul de lucru al Uniunii Europene, România este a doua țară ca acces la bugetul alocat specific achizițiilor militare și infrastructurii necesare, prin (Programul) SAFE, suntem a doua țară după Polonia ca resurse financiare alocate și în formatele de lucru ale acestor zile în New York am mers mai departe în discuții cu ceilalți miniștri de Externe, premieri, pentru a vedea în ce fel putem să alăturăm direcției de lucru defensive și de descurajare și cea care duce mai departe – presiunea necesară pentru ca Rusia să se așeze cu adevărat la masa dialogului și a negocierilor și anume sancțiunile economice și decuplarea mai multor țări de gazul și sursele de energie rusești.

În acest moment contribuim la rezolvarea situației umanitare acolo unde putem – de exemplu, România susține accesul copiilor care sunt victimele acestui război la tratament medical acolo unde sunt în siguranță, în special în state ale Uniunii Europene, dar și alături de Turcia în unele cazuri, iar soluția celor două state a căpătat, în această săptămână, o susținere mult mai largă decât anterior. De altfel, au fost discuții și între reprezentanți ai Statelor Unite, Israel, o parte dintre statele arabe și este un optimism semnificativ față de pașii viitori”, a adăugat Țoiu.

Ce a cerut ministra Organizației Națiunilor Unite

De asemenea, ministra a subliniat faptul că România se confruntă cu momente dificile, astfel a venit cu un apel către ONU. Oana Țoiu a cerut ca Organizația Națiunilor Unite să contribuie, „prin fiecare dintre formatele sale de lucru”, la pace.

„În acest moment, în care Organizația Națiunilor Unite este sub o presiune fără precedent, noi susținem reformele necesare, dar întărirea rolului său. Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos, așa că întărim și în mesajul nostru necesitatea ca Organizația Națiunilor Unite, prin fiecare dintre formatele sale de lucru, să aibă aportul la pace”, a explicat ministra.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
Politică
Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta
Politică
Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta
Nicușor Dan: „Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în zona economică”. Ce spune despre noul șef al Serviciului
Politică
Nicușor Dan: „Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în zona economică”. Ce spune despre noul șef al Serviciului
Președintele Nicușor Dan: „Prețul energiei este prea mare” / „ANRE nu-și face treaba”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Prețul energiei este prea mare” / „ANRE nu-și face treaba”
Nicușor Dan: „Magistrații au fost suprasolicitați și sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii”. Ce spune despre reforma pensiilor speciale
Politică
Nicușor Dan: „Magistrații au fost suprasolicitați și sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii”. Ce spune despre reforma pensiilor speciale
Ministrul Finanțelor: Rectificarea bugetară acoperă pensii, salarii și asistența socială. Ce spune despre creșterea TVA
Politică
Ministrul Finanțelor: Rectificarea bugetară acoperă pensii, salarii și asistența socială. Ce spune despre creșterea TVA
Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să demisionez, în cazul în care CCR respinge vreun pachet de măsuri: „Deloc”
Politică
Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să demisionez, în cazul în care CCR respinge vreun pachet de măsuri: „Deloc”
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani” / „Potra a încercat în România ce a încercat în țări africane”
Politică
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani” / „Potra a încercat în România ce a încercat în țări africane”
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui conflict militar direct cu Rusia și ce măsuri pregătește România în materie de apărare: “Este o obligație legală”
Politică
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui conflict militar direct cu Rusia și ce măsuri pregătește România în materie de apărare: “Este o obligație legală”
Ce spune Tanczos Barna despre lipsa banilor pentru pensii și salarii la ministere: „Sunt informații alarmiste și false. Nu avem o situație apocaliptică”
Politică
Ce spune Tanczos Barna despre lipsa banilor pentru pensii și salarii la ministere: „Sunt informații alarmiste și false. Nu avem o situație apocaliptică”
Ultima oră
11:29 - Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express
10:46 - Secretul lui Steve Jobs pentru idei geniale. Regula de 10 minute confirmată de neurologi
10:44 - De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
10:28 - Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
10:07 - Când vor primi elevii laptele, cornul şi mărul la școală. Guvernul a majorat suma pentru fiecare porție cu câțiva bănuți
10:05 - Confesiunile Lorei: „Din iubire nu trebuie să acceptăm dureri”. Ce a trăit cu un fost iubit gelos
09:44 - Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii
09:34 - Profesor din Dâmbovița, reținut după ce ar fi sărutat pe gât o elevă de 13 ani, în timpul orelor
09:17 - Simptomele care fac diferența între gripă și Covid. Ce pericol ascunde tulpina Stratus
09:08 - Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta