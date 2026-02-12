Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”

De patru luni, PSD-istul Radu Oprea ar trebui să fie senator de Prahova, după demisia lui Florin Jianu din Senat și din partid, însă PSD îl ține pe loc în funcția de secretar general al guvernului. Cu un motiv bine întemeiat.

De ce îl ține PSD pe Radu Oprea la Guvern

Florin Jianu, fostul vicepreședinte PSD, și-a dat demisia în octombrie 2025 atât din partid, cât și din Senat. Jianu candidase la alegerile generale din decembrie 2024 pe locul 1 la Senat pe listele PSD din județul Prahova, iar după demisie în locul său la Senat ar trebui să vină numărul doi de pe listă, adică Radu Oprea.

Doar că Oprea este actualul secretar general al Guvernului în cabinetul Bolojan, numit de premier la 28 iunie în urma negocierilor din coaliție. Și aici apar jocurile de sub masă ale PSD-ului.

PSD nu l-a propus încă pe Radu Oprea la Senat pentru că nu au găsit un înlocuitor destul de iscusit pentru a fi cu ochii pe mișcările lui Ilie Bolojan din Guvern, spun surse politice, citate de Cotidianul.

Legătura dintre „Auschwitz” și mutarea lui Oprea la Senat

Însă, Radu Oprea nu pare prea mulțumit de situație, dar nici nu poate să bată cu pumnul în masa lui Grindeanu.

Probabil lui Oprea îi surâd mai mult beneficiile pe care le oferă funcția de senator: salariu de 11.000 de lei, plus sumă forfetară de 35.000 de lei, plus diurnă de deplasare dacă nu locuiește în București, sau bani pentru plata chiriei. Și asta dacă nu are și vreo funcție prin comisii sau la vârful Senatului.

Nu mai vorbim despre siguranța locului din Senat până în 2028 și nici de pensia specială.

Și atunci apare o întrebare. Oare declarația controversată în care nu ascunde ceva? Nu forțează Radu Oprea o demisie din Secretariatul General al Guvernului ca să aibă drum liber spre Senat?

Se gândește oare Oprea că scandalul, pe care observăm că îl ține cald, va escalada până într-acolo încât el se va preface nevoit să își dea demisia de onoare? Iar atunci PSD ar fi obligat să îl ducă în .