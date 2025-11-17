B1 Inregistrari!
E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel

Ana Maria
17 nov. 2025, 17:10
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Tribunalul București a hotârât. Care sunt detaliile deciziei
  2. Cine este Anca Alexandrescu și ce spune despre candidatura sa
  3. Tribunalul București a dat verdictul. Ce impact are această decizie asupra campaniei electorale

Tribunalul București a decis, luni, să respingă contestația depusă de Aurelian Stoichiță, fost membru PSD. Stoichiță solicita anularea candidaturii Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei. El acuza depășirea termenului legal de depunere și susținerea „mascată” a AUR pentru o candidatură prezentată ca independentă.

Cu toate acestea, magistrații au considerat sesizarea „neîntemeiată” și au dispus restituirea dosarului către Biroul Electoral al Municipiului București.

Tribunalul București a hotârât. Care sunt detaliile deciziei

„Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Dispune restituirea dosarului de candidatura şi listei de susţinători transmisă Tribunalului Bucureşti în data de 17.11.2025 către Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 – Municipiului București. Cu drept de a formula apel în termen de 24 de ore de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.11.2025, ora 15:15”, potrivit minutei instanței, citată de Știripesurse.

Decizia Tribunalului poate fi atacată cu apel, care trebuie depus în termen de 24 de ore de la pronunțare, la aceeași instanță.

Cine este Anca Alexandrescu și ce spune despre candidatura sa

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura vineri, fiind susținută oficial de o coaliție formată din AUR, PNȚCD, Forța Alternativă pentru România (FAR) și alte formațiuni politice.

Candidata a declarat că această decizie vine după șase ani de activitate în televiziune, timp în care a fost în contact direct cu problemele bucureștenilor, dar și cu cele ale românilor, atât la nivel local, cât și central.

„Am experiență atât în administrația locală, cât și în cea centrală și cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile și unde putem să tăiem, pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetățenilor bucureșteni”, a declarat Alexandrescu.

Călin Georgescu nu a anunțat că ar susține-o pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei.

Tribunalul București a dat verdictul. Ce impact are această decizie asupra campaniei electorale

Decizia Tribunalului București în favoarea candidaturii Ancăi Alexandrescu întărește poziția acesteia în cursa electorală. Ea este creditată cu un loc important în preferințele alegătorilor. Sondajele o plasează pe Anca Alexandrescu pe poziția a patra în intenția de vot pentru Primăria Capitalei.

