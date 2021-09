Oficial UE: Irigaţiile, scoase din PNRR deoarece România nu a dovedit că acestea nu afectează mediul

Comisia Europeană (CE) a cerut României să elimine proiectele de irigaţii din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) deoarece responsabilii de la București nu au putut veni cu dovezi că aceste proiecte nu afectează mediul înconjurător, a declarat un înalt oficial al Uniunii Europene, citat de Agerpres. În iunie, Adrian Oros (PNL), ministrul Agriculturii, afirma că proiectul privind strategia de gestionare a apei nu a fost acceptat în PNRR pentru că „nu era suficient de verde”, așa că va fi finanţat în următorii ani din alte surse financiare.

PNRR, fără proiectele privind irigațiile

„Sunt câteva proiecte respinse, proiecte pentru care nu am putut da undă verde ca ele să fie incluse în Plan. Cel mai intens discutat cu autorităţile române se referea la măsurile de irigaţii în agricultură, pentru că aici se pune întrebarea în ce măsură proiectele de irigare prejudiciază mediul. Şi pentru că era vorba de o sumă importantă, de 2 miliarde de euro pe care au cerut-o autorităţile române, am dorit să avem dovezi că aceste măsuri de irigaţii nu ar fi deteriorat situaţia corpurilor de apă. Aceste sisteme de irigaţii trebuie alimentate şi dacă nu se poate demonstra că prin această alimentare nu se va prejudicia mediul, nu putem aproba. Iar autorităţile române nu au putut să furnizeze Comisiei aceste dovezi şi de aceea noi am insistat ca aceste măsuri legate de irigaţii să fie scoase din Plan”, a explicat înaltul oficial al UE, citat de Agerpres.

În iunie, ministrul Agriculturii, Adrian Oroș, afima că pentru proiectele de irigații vor fi găsite alte surse de finanțare. Ele nu au fost acceptate în PNRR deoarece nu au fost considerate suficient de prietenoase cu mediul. Totuși, Oros a considerat că sistemul propus „era verde, era şi digital, şi producea şi energie pe suprafaţă mare”.

Întrebat atunci pe cine consideră responsabil de acest eşec, Oros a răspuns: „În primul rând nu este un eşec aşa cum a fost alcătuit programul. Îmi este greu să găsesc un vinovat. Dacă cei de Comisie nu au dorit să finanţeze partea de irigaţii, ci doar partea de desecare-drenaj, repet, cu siguranţă vom găsi resurse să facem ceea ce ne-am propus”.