Lia Olguța Vasilescu (PSD): A apărut o stare de tensiune în coaliție. Nu înțeleg graba lui Bolojan cu reforma în administrația locală, oricum disponibilizări se pot face doar de la 1 ianuarie (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 21:55
Sursa foto: Lia Olguta Vasilescu / Facebook

Lia Olguța Vasilescu (PSD), primărița din Craiova, a admis că „a apărut o stare de tensiune în coaliție” din cauza reformei administrației locale propusă de premierul Ilie Bolojan (PNL), reformă ce include concedieri în primării. Vasilescu a spus că nu înțelege graba lui Bolojan, căci oricum disponibilizări nu se pot face decât de la 1 ianuarie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce spune Olguța Vasilescu despre amenințările lui Bolojan cu demisia
  • Ce greșeli vede Olguța Vasilescu în proiectul lui Bolojan de reformă în administrația locală

Ce spune Olguța Vasilescu despre amenințările lui Bolojan cu demisia

„Eu nu cred că-și va da demisia (Ilie Bolojan), pentru că nu are motive să-și dea demisia. Discuția de ieri din coaliție ne-a adus în prim plan niște argumente, pe care i le-am arătat și premierului, motivând de ce vrem ca Guvernul să mai stea două săptămâni să analizeze pachetul de reformă a administrației. Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă.

Nu e niciun fel de grabă să se facă reforma pentru că doar de la 1 ianuarie se pot face disponibilizări, deci nu văd de ce azi sau mâine-poimâine să facem un astfel de pachet și să asumăm că peste 2 – 4 – 5 luni, când se va aplica, va duce, de fapt, nu la disponibilizarea unor angajați din administrația locală, ci la câștigarea proceselor de către aceștia, îndreptându-se împotriva statului, și să plătim și despăgubiri pentru aceste disponibilizări. Deci nu cred că-și va da demisia”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Aceasta a precizat apoi că în ședințele conducerii PSD nu s-a pus problema până acum ca PSD să se retragă de la guvernare. În schimb, PSD a venit cu amendamente la măsurile fiscale și „sper ca responsabilitatea și profesionalismul să ne caracterizeze pe toți”.

Ce greșeli vede Olguța Vasilescu în proiectul lui Bolojan de reformă în administrația locală

„Dacă se aplică așa pachetul de legi pe administrație, trebuie știut că se bazează pe date inexacte, cum s-a bazat și marți, când s-a venit în ședința de coaliție și premierul ne-a propus 25% reducere de posturi, apoi s-a răzgândit: ”n-aveam datele corecte, vrem 45%”. Dar s-a dovedit că nici atunci n-aveau datele corecte. Și atunci, n-am înțeles de unde această grabă.

La fel, e o situație pentru primăriile din localitățile cu peste 300.000 de locuitori – Timișoara, Cluj etc. – care sunt băgate în aceeași oală cu primăriile din localitățile cu 200.000 de locuitori. Evident că acolo volumul de muncă e mult mai mare și ai nevoie de mai mulți funcționari.

La primăriile de la țară la fel e o problemă. Când ai 9 angajați, ce mai disponibilizezi? Cum mai funcționează primăriile? Noi i-am cerut ministrului Cseke (Attila de la Dezvoltare) să vină cu o organigramă minimă, ca aceste primării de comune să fie funcționale.

Sunt primării care au introdus în schema de personal oameni care lucrează la spațiile verzi sau la curățenie. Majoritate sectoarelor din București au făcut asta. Ce disponibilizezi? Funcționarii publici sau pe cei care dau cu mătura?”, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu, pentru B1 TV.

