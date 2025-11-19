B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”

Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”

Ana Maria
19 nov. 2025, 18:31
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: Eu am o relație civilizată și bună
Sursa foto: Inquam Photos / Silviu Filip
Cuprins
  1. Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan. Ce a anunț a fuct premierul
  2. Ce a discutat Ludovic Orban cu Nicușor Dan înainte de demitere
  3. Ce urmează pentru Ludovic Orban și cum va influența politica românească

Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan. După ce a fost demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban pare să nu rămână mult timp fără o nouă perspectivă politică. Fondatorul partidului Forța Dreptei este așteptat să revină în PNL, iar invitația vine chiar de la șeful liberalilor, premierul Ilie Bolojan.

Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan. Ce a anunț a fuct premierul

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe o agendă de priorități”, a spus Bolojan într-un interviu pentru ȘtirileProtv.ro.

Premierul a continuat: „În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul.”

Ce a discutat Ludovic Orban cu Nicușor Dan înainte de demitere

Ludovic Orban a oferit detalii despre discuția avută cu Nicușor Dan, înainte de a fi demis:

„Discuția pe care am avut-o cu președintele nu mi s-a părut decivisă, după părerea mea trebuia să comunicăm cum vom anunța public oprirea colaborării. Înainte de a veni anunțul de la Cotroceni a fost împrăștiată pe surse ideea că voi fi demis, știm nou de cine, în mod complet unfair față de mine. Eu nu m-am referit la Cătălin Drulă, ci la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României de către un partid politic. Eu am respectat aceste coordonate ale colaborării. Eu l-am apărat de orice atac injust, așa cum voi face și de aici înainte. Formularea folosită a fost că nu cred că putem continua această colaborare. Eu am încheiat discuția. I-am spus că dacă asta e decizia pe care o ia președintele, el își face echipa.”, a spus Orban.

Ce urmează pentru Ludovic Orban și cum va influența politica românească

Rămâne de văzut dacă Ludovic Orban va accepta oferta lui Ilie Bolojan și cum va influența această decizie echilibrul forțelor în PNL. În contextul în care fostul lider liberal are o experiență vastă și un traseu politic important, revenirea sa ar putea schimba dinamica internă a partidului.

Tags:
Citește și...
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
Politică
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Politică
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Politică
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Politică
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Politică
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Ultima oră
19:18 - Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
19:12 - Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
19:09 - Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
19:02 - Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
18:44 - Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Catalin Drula
18:41 - Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
18:24 - Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
18:11 - Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
18:01 - Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
17:59 - Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”