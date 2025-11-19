Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan. După ce a fost demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban pare să nu rămână mult timp fără o nouă perspectivă politică. Fondatorul partidului Forța Dreptei este așteptat să revină în PNL, iar invitația vine chiar de la șeful liberalilor, premierul Ilie Bolojan.

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe o agendă de priorități”, a spus Bolojan într-un interviu pentru

Premierul a continuat: „În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul.”

Ce a discutat Ludovic Orban cu Nicușor Dan înainte de demitere

Ludovic Orban a oferit detalii despre discuția avută cu , înainte de a fi demis:

„Discuția pe care am avut-o cu președintele nu mi s-a părut decivisă, după părerea mea trebuia să comunicăm cum vom anunța public oprirea colaborării. Înainte de a veni anunțul de la Cotroceni a fost împrăștiată pe surse ideea că voi fi demis, știm nou de cine, în mod complet unfair față de mine. Eu nu m-am referit la Cătălin Drulă, ci la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României de către un partid politic. Eu am respectat aceste coordonate ale colaborării. Eu l-am apărat de orice atac injust, așa cum voi face și de aici înainte. Formularea folosită a fost că nu cred că putem continua această colaborare. Eu am încheiat discuția. I-am spus că dacă asta e decizia pe care o ia președintele, el își face echipa.”, a spus Orban.

Ce urmează pentru Ludovic Orban și cum va influența politica românească

Rămâne de văzut dacă Ludovic Orban va accepta oferta lui Ilie Bolojan și cum va influența această decizie echilibrul forțelor în PNL. În contextul în care fostul lider liberal are o experiență vastă și un traseu politic important, revenirea sa ar putea schimba dinamica internă a partidului.