Premierul Ilie Bolojan a anunțat că o decizie cu privire la organizare alegerilor pentru va fi luată săptămâna viitoare. va hotărî dacă scrutinul va mai fi organizat anul acesta sau va fi amânat pentru 2026.

Ilie Bolojan, despre alegerile la Primăria București

O decizie cu privire la organizarea alegerilor pentru Primăria București va fi adoptată, în coaliția de , în cursul săptămânii viitoare. Ilie Bolojan a declarat, în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că timpul este scurt pentru ca scrutinul să mai fie organizat în acest an. El a precizat că este nevoie de o hotărâre de guvern care ar trebui adoptată în regim de urgență.

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hoărâre de guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate, anul acesta, alegeri în București. Adoptarea ține de o decizie a guvernului, dar astăzi nu avem un acord al coaliției cu privire la organizarea alegerilor în această toamnă. Și atunci, personal, dacă m-ați întrebat, cu cât se organizează alegerile mai repede, cu atât este mai bine pentru București”, a spus premierul.

Potrivit spuselor sale, un ales are mai multă legitimitate decât unul interimar, motiv pentru care este nevoie ca alegerile să fie organizate cât mai repede posibil.

„Chiar dacă dl viceprimar actualul primar interimar Bujduveanu – văd că lucrează în aceste zile – face tot ce poate ca să ducă lucrurile înainte, un primar care are toată legitimitatea unui vot în spate are o lată forță altă autoritate, altă perspectivă decât un interimar. Deci cred că ar fi un lucru bun pentru administrarea Capitalei în următorii ani. Dacă nu vom ajunge la o concluzie, foarte probabil se vor amâna alegerile la București”, a mai declarat premierul.

Coaliția trebuie să decidă data alegerilor

În acest context, Ilie Bolojan a fost întrebat la ce s-a referit Cătălin Drulă atunci când a spus că este șantajabil, de liderii coaliției, pentru că nu ia o decizie cu privire la alegerile pentru Primăria Generală.

„Cred că se referea (Cătălin Drulă, când a spus că este șantajabil – n. red.) la aspecte care țin de politică pentru că în interiorul coaliției au fost discuții legate de acceptul, de către toate partidele a organizării alegerilor mai repede, dacă există un candidat comun sau dacă fiecare partid, PNL, PSD și USR s-ar duce cu candidat propriu. Și asta cred că a interpretat dl. Drulă ca elemente care ar putea fi interpretate ca elemente de condiționare”, a mai afirmat premierul.

Premierul a mai explicat că nu dorește să forțeze o decizie în coaliție, în acest moment, cu privire la organizarea alegerilor. Aceasta deoarece există patru partide, fiecare cu propriile interese și viziuni. El a dat asigurări că o decizie cu privire la organizarea alegerilor va fi adoptată săptămâna viitoare.

„Dar cred că și așa în coaliție lucrurile au o anumită dinamică. Nu e ușor să menții coerența și solidaritatea unei coaliții de patru partide, fiecare cu istoria sa complicată, cu viziunea lui, cu atenția lui la electorat, la ceea ce a spus în ultima perioadă și aceasta ar fi o tensiune suplimentară. trebuie bine analizat și sper ca săptămâna viitoare să luăm o decizie, într-o formă sau alta și cetățenii capitalei vor ști”, a concluzionat Ilie Bolojan.