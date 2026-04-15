Orientul Mijlociu fierbe! Tensiunile din Orient escaladează din nou, după ce Iranul a lansat un avertisment dur la adresa Statelor Unite, pe fondul disputelor legate de blocada maritimă și de armistițiul fragil din regiune, potrivit .

Orientul Mijlociu fierbe! De ce amenință Iranul cu blocarea Mării Roșii

Autoritățile de la Iran au transmis, miercuri, că ar putea recurge la măsuri extreme, inclusiv blocarea accesului în Marea Roșie, dacă Statele Unite continuă să restricționeze activitatea portuară iraniană.

Generalul Ali Abdollahi, aflat la conducerea comandamentului forțelor armate, a avertizat că o eventuală menținere a blocadei maritime ar putea reprezenta „preludiul” unei încălcări a armistițiului aflat în vigoare din 8 aprilie.

„Puternicele forţe armate ale Republicii islamice nu vor permite niciun export sau import în Golful Persic, în Marea Oman sau în Marea Roşie”, a declarat oficialul iranian.

Ce impact ar avea o astfel de decizie

Chiar dacă Iranul nu are deschidere directă la , o astfel de acțiune ar putea afecta grav rutele comerciale internaționale. Zona este una dintre cele mai importante pentru transportul global de petrol și mărfuri.

O eventuală blocare ar amplifica tensiunile regionale și ar putea avea consecințe economice la nivel mondial, inclusiv creșteri ale prețurilor la energie.

Ce spun SUA și cum răspund

În paralel, Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune. Potrivit unor oficiali americani, peste 10.000 de militari urmează să fie desfășurați în Orientul Mijlociu în această lună. Astfel, efectivele americane din zonă ar putea ajunge la aproximativ 60.000 de soldați, oferindu-i președintelui Donald Trump posibilitatea de a reacționa rapid în cazul unei escaladări.

Orientul Mijlociu fierbe! Este în pericol armistițiul din regiune?

Acordul de încetare a focului, intrat în vigoare pe 8 aprilie, este deja considerat fragil. Amenințările venite din partea Iranului și mobilizarea militară a SUA ridică semne de întrebare privind menținerea acestuia.

În cazul în care negocierile diplomatice eșuează, există riscul reluării confruntărilor, inclusiv prin atacuri sau operațiuni terestre.