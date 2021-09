Ovidiu Burdușa (PNL Italia): Festivalul democrației adus în discuție de Ludovic Orban nu este decât un spectacol grotesc de eliminare a concurenței politice

Fostul secretar de stat Ovidiu Burdușa, vicepreședintele PNL Italia, i-a criticat pe parlamentarii liberali de diaspora și spune că faptul că nu a fost ales pe lista delegaților pentru congresul din 25 septembrie, în ciuda funcțiilor publice pe care le-a ocupat, dovedește că „această «selecție» are cu totul alte «principii»”.

Ce a declarat Ovidiu Burdușa (PNL Italia) înaintea congresului de pe 25 septembrie

„Festivalul democrației sau Festivalul Bachus? Așa cum vă anunțam pe 25 Iulie, imediat după ședința de constituire a noului Birou Politic PNL Diaspora de la Milano, festivalul democrației adus in discuție de domnul Ludovic Orban nu este decât un spectacol grotesc de eliminare a concurenței politice. Principiul «Bădălăilor diasporei», așa cum i-am numit, este unul simplu, același pe care l-am trăit toamna trecută când in mare taină au bătut in cuie doar între ei, listele la alegerile parlamentare. Ești activ, reprezinți un pericol! Cine nu votează Ludovic Orban, NU EXISTĂ, deci nu participă la congresul din 25 Septembrie!”, a scris Ovidiu Burdușa, joi, pe Facebook.

Vicepreședintele PNL Italia le-a recomandat ironic parlamentarilor liberali de diaspora să pună ei voturile direct în urne „și să-i scutească pe colegi de un drum lung până la București”.

„Nu contează dacă ești sau nu din diaspora, dacă in ultimii ani ai adus puncte politice organizației mamă. NU!! Contează doar să pui ștampila unde vor cei doi parlamentari PNL de diaspora! Și ca să se asigure că o pun bine, ștampila, căci despre ea este vorba, calcă in picioare toate principiile liberale. Haideți să facem un calcul simplu, dacă vom avea 72 de participanți din partea PNL Diaspora la congres, fiecare parlamentar liberal de diaspora va pune in urnă câte 36 de voturi! Frumos, nu-i așa? Le recomand domnilor parlamentari să le pună dânșii direct in urne și să-i scutească pe unii colegi de un drum lung până la București. Deși am fost consilier județean (aproape 4 ani) si secretar de stat la Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni (14 luni) să nu fiu pe lista la congres este clar dovada faptului că această «selecție» are cu totul alte «principii». Principii pe care nu doream să le văd și să le trăiesc pe pielea mea in diaspora”, a adăugat Ovidiu Burdușa.

Asta nu e tot, acuză Ovidiu Burdușa.

„Au rămas in afara listei foști prim-vicepreședinți, oameni cu experiență politică de 10 și 12 ani in partid, au rămas in afara listei președinți de filială (Franța și Belgia) aleși in urma votului din această vară și au fost puși in locul lor pierzătorii acelor alegeri! Strigător la cer! Rămân la ideea că am avut o campanie internă prea lungă, după 4 luni de bătălii interne avem toate șansele să ne despărțim de colegii care au jucat la rupere încă de anul trecut din luna August.

Știau ei ce va urma! Însă cred că nu și-au făcut corect toate calculele politice. Mulți dintre ei nici măcar nu-și dau seama ce au făcut! E treaba lor, dar soarta PNL nu poate fi decisă de oameni care au ajuns de câteva luni in partid și care nu cunosc foarte bine fenomenul politic”, a mai afirmat liberalul.

Ovidiu Burdușa spune că după 25 septembrie va fi nevoie „de multe leacuri anti-mahmureală care fac minun după câteva luni de război intern.

„Rușinică domnilor parlamentari liberali de diaspora! Este ca și cum ai elimina de la mondiale Argentina sau Brazilia după ce au câștigat grupa de calificare! Nu-i nimic, anul acesta privim la televizor congresul liberal”, a conchis Ovidiu Burdușa.