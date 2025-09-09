Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu

O primă formă a pachetului de măsuri privind administrația locală va fi încheiată și pusă în dezbatere la finalul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al , Sorin Grindeanu.

Cuprins:

Pachetul de măsuri privind adminstrația locală este aproape gata

Avertismentul lui Sorin Grindeanu

Ce se ascunde în spatele concedierilor colective

Pachetul de măsuri privind adminstrația locală este aproape gata

a declarat că la finalul acestei săptămâni va fi pusă la dispoziție o primă formă a pachetului de măsuri privind locală.

„Eu nu am primit (situaţia posturilor ocupate la nivelul administraţiei publice locale – n.r.). E acel grup de lucru pe care îl ştiţi, unde e şi Marian Neacşu, este şi domnul ministru Cseke. Au spus în mare cum stau lucrurile. Pe final de săptămână înţeleg că va exista o primă formă a acestui pachet sau părţi de pachet. (…) Posturi ocupate acum în administraţia locală, undeva în jur de 125.000, dacă reţin bine”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

În acest context, Sorin Grindeanu a dat o serie de explicații cu privire la propria viziune privind concedierile colective din sistemul administrației publice locale. Liderul PSD a declarat că este nevoie de măsuri menite să ducă la reducerea cheltuielilor statului. Or, a atras atenția, concedierile colective vor avea drept consecință majorarea cheltuielilor cu ajutorul de șomaj pentru oamenii concediați.

„Eu nu îmi schimb punctul de vedere. Poziţia PSD este aceeaşi – şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine în a da oameni afară care, la rândul lor, pe de-o parte, îi treci în şomaj, care va însemna iarăşi cheltuieli pentru stat. Ceea ce e poate şi mai evident e altceva. Că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu al unui primar sau al unui preşedinte de Consiliu Judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii”, a avertizat Sorin Grindeanu.

Avertismentul lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a subliniat că o concediere a angajaților unei primării nu va duce automat la reducerea costurilor. Dimpotrivă, a arătat, este posibil ca economiile făcute cu salariile să umfle cheltuielile cu bunurile și serviciile, prin externalizarea activității pe care o prestau oamenii concediați. În acest sens, a dat ca exemplu, Primăria Sector 6, condusă de Ciprian Ciucu (PNL).

Președintele PSD a arătat că în condițiile în care, la Sectorul 6 adminstrarea domeniului public este făcută de angajații primăriei, după concedierile colective, ce vor urma, primarul s-ar putea vedea nevoit să angajeze firme și să externalizeze serviciile. Practic, primăria va avea aceleași cheltuieli, poate mai mari, dar acestea vor fi făcute din capitole bugetare diferite.

„Vă dau un exemplu, de la Primăria Sectorului 6, că văd că sunt oameni activi în ultimele zile. În Primăria Sectorului 6 nu există, cum există la alte primării de sector, o societate comercială care să se ocupe, asta a declarat domnul primar Ciucu la coaliţie, de administrarea domeniului public. Administrarea domeniului public este făcută de angajaţi ai primăriei. O scădere a numărului de angajaţi ar însemna inclusiv să se externalizeze, înseamnă scăderi la costurile de personal, fiindcă tu externalizezi aceste servicii, dar în acelaşi timp e o creştere pe cheltuielile de bunuri şi servicii”, a afirmat liderul PSD.

Ce se ascunde în spatele concedierilor colective

Acesta este riscul concedierilor colective propuse de Ilie Bolojan, ca banii economisiți pentru salarii să fie risipiți pe bunuri și servicii, mai scumpe. Astfel, în locul polițiștilor locali, al căror număr îl dorește redus premierul, pe străzile orașelor ar putea apărea patrule ale firmelor private de protecție și pază, angajate de primării, în locul celor concediați.

La fel, în locul funcționarilor experți în atragerea de finanțări externe, dați afară, primarii vor angaja consultanți externi pe care îi vor plăti mai scump.

De altfel, externalizarea serviciilor plătite din fondurile autorităților locale este un gen de afacere care a înflorit după precedenta criză, din 2010. Și atunci, Emil Boc a dispus concedieri colective la nivelul instituțiilor publice, iar mulți șefi ai administrațiilor locale și centrale, au întrevăzut o oportunitate de afaceri pe bani publici. Astfel, în instituțiile publice au fost angajate firme de curățenie și pază în locul paznicilor și a femeilor de serviciu.

De asemenea, o multitudine de servicii prestate de funcționari, de la organizarea de evenimente culturale până la atragerea de finanțări din fonduri europene, evaluări de proiecte, elaborare de ghiduri de finanțare, expertize tehnice etc. au fost externalizate pe sume mult mai mari.