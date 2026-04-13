Parchetul European ( ) a început în cazul „Schemei Microbuzul”, a anunțat ministrul Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru. Ancheta EPPO ar putea să-i dea dureri de cap premierului Ilie Bolojan.

„Schema microbuzul” a fost o afacere de partid de care a beneficiat firma fiului șefei Organizației de Femei a PNL Prahova, o apropiată a fostului baron Iulian Dumitrescu, anchetat de corupție. Concret, mai multe consilii județene conduse de politicieni PNL și PSD au achiziționat de la Aveuro International SRL, microbuze școlare electrice, finanțate din PNRR, la suprapreț. Între acestea se numără și CJ Bihor, pe vremea când era condus de .

Prchetul European a deschis o anchetă

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat într-o postare pe Facebook, că procurorii EPPO au deschis o anchetă care vizează „Schema Microbuzul”. Într-un mesaj postat pe Facebook, politicianul a transmis că a primit o confirmare oficială de la Parchetul European. Ministrul a sesizat acest caz, în urmă cu câteva luni, la începutul lunii decembrie 2025.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a transmis ministrul Pîslaru.

Achiziția de microbuze școlare, prin , la suprapreț a fost una dintre dezvăluirile care a lovit puternic în PNL și PSD, la începutul mandatului actulului guvern. Printre cei implicați se numără chiar și premierul Ilie Bolojan. Jurnaliștii au arătat, în baza documentelor de achiziție, că microbuzele au fost cumpărate prețuri astronomice.

După apariția dezvăluirilor, Dragoș Pîslaru, la presiunea opiniei publice, Dragos Pîslaru a cerut Corpului de Control al MIPE să verifice achizițiile. Iar rezultatele au fost șocante. Prețurile de achiziție pentru microbuzele respective au fost de trei – patru ori mai mari decât cele practicate pe piață. În acest context, a declarat că va sesiza Parchetul European, Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

Ce spunea Dragoș Pîslaru în luna decembrie

spunea, în luna decembrie, că verificările Corpului de Control au scos la iveală diferențe semnificative de preț între microbuze similare achiziționate. De asemenea, el vorbea și despre nereguli în listele localităților beneficiare. Astfel, au apărut suspiciuni cu privire la onestitatea cu care au fost utilizate fondurile europene.

Apelul de proiecte cu titlul „Microbuze electrice pentru elevi” a fost gândit pentru a permite comunităților locale să achiziționeze destinate copiilor din mediul rural, care fac naveta. Din analiza documentațiilor transmise de consiliile județene a rezultat, potrivit susținerilor ministrului, că implementare s-a făcut neuniform, fără o coordonare centralizată.

Fiecare județ a derulat propriile proceduri de achiziții după propriile caiete de sarcini și propriile estimări de prețuri. Așa s-a ajuns la prețuri diferite pentru aceleași tipuri de microbuze

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”, spunea Pîslaru.

Parchetul European chemat să ancheteze cazul

Dragoș Pîslaru arăta că au fost 74 de achiziții derulate individual de către 40 de județe. Între acestea se numără și județul Bihor, unde prețul de achiziție pentru un microbuz școlar a fost de 218.000 de euro, comparativ cu prețul mediu recomandat de UE, de 80 – 90.000 de euro. În acest context a fost solicitată o anchetă de la Parchetul European.

„Această descentralizare, deși justificată de dorința de flexibilitate locală, a generat efecte absolut reprobabile: diferențe semnificative de preț între microbuze similare și lipsa unor justificări clare privind diferențele majore de cost. Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziționat, în județe diferite, la valori semnificativ variabile — între un minim de 99.000 euro și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele”, mai arăta ministrul.

Potrivit spuselor sale, diferențele de preț pentru microbuzele școlare achiziționate au fost chiar și de trei ori, raportat la valoarea cea mai mică. Or, afirma aceste prețuri supraestimate nu erau justificate tehnic sau financiar. El afirma că suspectează o înțelegere de tip cartel, lucru care apare și din vizualizarea condițiilor în care s-au făcut achizițiile, de la o anumită companie.

„Diferența semnificativă de preț pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înțelegere între firme (preț de cartel), prețul nereprezentând o imagine reală a prețurilor practicate pe piață”, concluziona Pîslaru.

CJ Bihor, condus de Bolojan, implicat în „Schema microbuzul”

Mai multe consilii județene, conduse de politicieni PNL au pus la cale o schemă de achiziție, la suprapreț, din fonduri PNRR, a microbuzelor școlare. Din cauza arnjamentului de tip cartel, pe care îl suspecta ministrul Fondurilor Europene, în loc să fie achiziționate 3.200 de microbuze, au fost cumpărate doar 1.300, conform economedia.ro.

Printre instituțiile ce vor fi investigate de Parchetul European se va afla și Consiliul Județean Bihor, condus, la vremea respectivă de actualul premier. La începutul lui august 2024, Bolojan se lăuda, ca președinte al CJ Bihor, că a demarat procedurile pentru achiziția a 25 de microbuze electrice, prin PNRR. Prețul total era estimat la peste 30 de milioane de lei. Per bucată, conform unui calcul simplu, rezulta 1,2 milioane de lei, aproximativ 241.000 de euro.

„Consiliul Judetean Bihor a lansat licitatia pentru achizitia de microbuze scolare electrice destinate transportului elevilor din judetul Bihor. Vom achizitiona 25 de microbuze, cu o valoare totala de peste 30 de milioane de lei. Termenul pentru depunerea ofertelor este 27 august 2024. Finantarea este asigurată din fonduri europene, prin PNRR. In acest program sunt eligibile consiliile judetene, prin intermediul cărora, în parteneriat cu primäriile, scolile vor fi dotate cu microbuze electrice.

Pentru a putea accesa aceastã finantare, au fost incheiate parteneriate cu 25 de primării din mediul rural. În fiecare comună va fi transferat câte un microbuz electric pentru transportul elevilor. În perioada următoare vom lansa licitatia pentru alte 22 de microbuze scolare electrice, printr-un proiect derulat de Administratia Fondului pentru Mediu, cu finantare guvernamentală”, scria Ilie Bolojan pe Facebook pe 2 august 2024.

Ancheta derulată de Parchetul European

În februarie 2025, Consiliul Județean Bihor a anunțat că a achiziționat microbuzele pentru 27,2 milioane de lei cu TVA, aproximativ 1,1 milioane de lei bucata, respectiv circa 218.000 de euro. Prețul era de peste două ori mai mare decât cel estimat de autoritățile europene, de 80.000-90.000 de euro pe bucată.

E drept că, la momentul anunțului Ilie Bolojan nu mai era președinte la CJ Bihor de două sau trei luni. Însă întreaga procedură de achiziție, de la depunerea ofertelor și până la finalizarea evaluării s-a făcut în mandatul său.

Achiziția s-a făcut de la firma Aveuro International SRL care a câștigat licitațiile pentru microbuze electrice în 60% dintre județele în care au apărut suspiciuni. Firma este controlată de Vlad Mircea Papuc, fiul Rodicăi Papuc (66 de ani) din Câmpina, fost consilier județean și președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova. Despre aceasta se spune că a fost omul de bază al fostului președinte al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu.

Aveuro International SRL a avut, în 2024, un profit net de 68,7 milioane de lei, datorită afacerilor cu microbuze pentru elevi. A fost de 15,6 ori mai mare decât profitul realizat în 2023 (1.462%). Cifra de afaceri în 2024 a fost de 255,6 milioane de lei, în creștere de 6,7 ori (566%), față de anul 2023 relata Economedia.