B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs

Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs

Elena Boruz
03 sept. 2025, 18:57
Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs
Sursa foto: Alianța pentru Unirea Românilor - AUR / Facebook

Noua sesiune parlamentară a venit cu o propunere din partea parlamentarilor Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Mulți dintre aleșii partidului își doresc ca elevii să înceapă orele de curs, spunând rugăciunea „Tatăl Nostru” și intonând imnul național.

Ce au declarat parlamentarii AUR

Aleșii AUR consideră că astfel de practici ajută la formarea unor cetățeni conștienți de istoria poporului și dezvoltați din punct de vedere spiritual.

„Într-o societate în care identitatea națională, cultura şi credința sunt tot mai des marginalizate în numele unui relativism valoric globalizant, se impune cu necesitate reintroducerea unor practici educaționale menite să formeze cetăţeni conştienți de rădăcinile lor istorice şi spirituale”, își justifică parlamentarii AUR demersul, conform Digi24. 

De asemenea, aceștia au specificat că decizia îi aparține directorului unității de învățământ.

„În toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare directorul unității poate decide ca programul zilnic de activități educative să înceapă cu următoarele activități solemne realizate de către preşcolari sau elevi şi cadrul didactic care susține primа activitate educativă din ziua respectivă, în sălile de grupă, respectiv sălile de clasă:

a) intonarea Imnului național al României„ Deşteaptă-te române”

b) rostirea rugăciunii ‘Tatăl Nostru’”, reiese din proiectul citat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect
Politică
Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect
George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
Politică
George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
Ilie Bolojan: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ”. Ce a transmis premierul României
Politică
Ilie Bolojan: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ”. Ce a transmis premierul României
Lavrin Covaci (PSD), după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe” (VIDEO)
Politică
Lavrin Covaci (PSD), după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe” (VIDEO)
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Politică
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. „Alimentează percepția falsă a unor privilegii”
Politică
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. „Alimentează percepția falsă a unor privilegii”
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
Politică
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
Politică
Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
Mircea Fechet, despre miza pachetului 2 al Guvernului Bolojan: Un stat funcțional, eficient și responsabil
Politică
Mircea Fechet, despre miza pachetului 2 al Guvernului Bolojan: Un stat funcțional, eficient și responsabil
Ultima oră
19:46 - Tânăr de 26 de ani din Ialomița, reținut după ce și-a bătut ”iubita”. Fata are doar 15 ani
19:39 - De ce să pui sare pe buretele de vase? Află trucul secret al gospodinelor. Rezultatul te va lăsa mască!
19:25 - Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
19:23 - Serialul „Emil Gânj” continuă! A fost găsită arma crimei, însă nu de autorități. Cine a făcut descoperirea
19:13 - Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
19:09 - 1 ianuarie 2026 aduce scumpiri majore. Ce taxe cresc, începând de anul viitor, în România
19:00 - Trenul Metropolitan începe să prindă contur. Bucureștiul va avea patru noi puncte de oprire pe ruta Nord–Scroviștea
18:41 - Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect
18:33 - George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
18:32 - Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile