Parlamentul, instituție cu risc ridicat de evaziune fiscală

Parlamentul, instituție fundamentală în statul român, prezintă un risc crescut de evaziune fiscală. Acest lucru se întâmplă din cauza unor reglementări interne adoptate în 2023. Anu
Anual, parlamentarii cheltuie aproape 100 de milioane de lei, în totală lipsă de transparență, fără să fie obligați să prezinte documente justificative. Trebuie doar să completeze o declarație pe proprie răspundere. Din cauza acestor reglementări, adoptate în 2023, Parlamentul a devenit o instituție cu risc crescut de evaziune fiscală.
Concret, pe 10 februarie 2023, a fost adoptată Hotărârea nr. 3 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Actul normativ modifică și completează anexa la Hotărârea Birourilor Permanente nr. 5/2013 privind „Normele privind modul de utilizare și justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare”. Cei interesați pot lectura documentul pe site-ul Senatului.
Prin această hotărâre au fost aduse mai multe modificări regulilor care vizează acordarea sumelor forfetare pentru parlamentari. Concret, valoarea sumei forfetare la care are dreptul fiecare senator și deputat a fost majorată la 35.500 de de lei. Iar asta nu este tot, cum ar suna o reclamă la produse vândute de Black Friday.
Documentul extinde tipurile de cheltuieli care pot fi făcute din acești bani și permite beneficiarilor, deputați și senatori, să justifice cu documente doar jumătate. Este vorba despre 17.750 de lei lunar. Pentru cealaltă jumătate, parlamentarii trebuie doar să completeze o declarație pe propria răspundere.
Parlamentul asigură sume forfetare deputaților și senatorilor pentru diferite cheltuieli legate de activitatea parlamentară. În principal acești bani sunt folosiți pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a biroului parlamentar, incluzând, dar nelimitându-se la:
Este important de menţionat că suma necheltuită într-o lună se poate reporta pentru lunile următoare, până la finalul mandatului parlamentarului.
În vreme ce majoritatea angajaților din sistemul public și privat sunt obligați își încasează banii în cont, pe card, parlamentarii beneficiază de un statul aparte. Parlamentul le permite să-și încaseze nu doar indemnizația, ci și sumele forfetare și alte alocări financiare în numerar, cu sacoșa. Conform datelor publicate de Libertatea, din cei 464 de parlamentari un număr de 204 optează pentru încasarea celor 35.500 de lei lunar în numerar.
La Camera Deputaţilor, 135 deputaţi încasează sumele forfetare în numerar. Este vorba despre:
La Senat, un număr de 69 senatori au optat pentru plata forfetarelor în numerar dintr-un total de 134 senatori. Este vorba despre
Alți 53 de parlamentari (37 deputaţi şi 15 senatori) au optat să primească și indemnizaţia în numerar.
Încasarea acestor sume cu sacoșa, direct de la caserie reprezintă o procedură netransparentă care favorizează evaziunea fiscală. Parlamentul ar trebui să intre, din acest motiv în vizorul ANAF, la fel ca alte structuri evazioniste.
Dacă avem în vedere jumătatea din suma forfetară care nu trebuie justificată, 17.750 lei rezultă că, lunar, riscul de evaziune fiscală este de 8.236.000 lei (464 parlamentari x 17.750 de lei).
Anual, valoarea se ridică la 98.832.000 lei, aproape 100 de milioane de lei.
Utilizarea sumelor forfetare în numerar și lipsa documentelor justificative pentru jumătate din sumele forfetare încasate de parlamentari generează riscuri semnificative de evaziune fiscală şi de utilizare inadecvată a banilor publici. Principalele vulnerabilități conform datelor oficiale sunt următoarele:
Riscurile de evaziune fiscală în Parlamentul României nu sunt doar teoretice. O astfel de ipoteză este susținută de reglementările foarte permisive adoptate prin Hotărârea nr. 3 din 10 februarie 2023 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului și de opțiunea pentru încasarea sumelor în numerar, a aproape jumătate din parlamentari.
Parlamentul nu este supus unor proceduri de audit extern riguroase care să stabilească exact cum sunt cheltuiți banii alocați deputaților și senatorilor. O simplă declarație pe propria răspundere nu poate ține locul unor facturi fiscale sau chitanțe. Parlamentarii nu se supun regulilor de limitare a plăților în numerar. Și, mai grav, nu au obligația să respecte o procedură de publicare transparentă a sumelor cheltuite.
Or, în aceste condiții, sumele destinate susținerii activității parlamentare sunt vulnerabili la fraude fiscale. Pentru a reduce aceste riscuri sunt necesare măsuri de transparentizare a cheltuielilor efectuate de fiecare parlamentar, senator și deputat:
Doar așa, trasparent, cetățenii pot fi asigurați că fondurile parlamentare sunt folosite în scopul pentru care sunt alocate şi nu devin un instrument de îmbogățire personală. Lipsa transparenței în cheltuirea banilor publici reprezintă un instrument de fragilizare a încrederii în instituţiile statului.