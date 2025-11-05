Parlamentul, instituție fundamentală în statul român, prezintă un risc crescut de evaziune fiscală. Acest lucru se întâmplă din cauza unor reglementări interne adoptate în 2023. Anu

Parlamentul, instituție cu risc ridicat de evaziune fiscală

Anual, cheltuie aproape 100 de milioane de lei, în totală , fără să fie obligați să prezinte documente justificative. Trebuie doar să completeze o declarație pe proprie răspundere. Din cauza acestor reglementări, adoptate în 2023, Parlamentul a devenit o instituție cu risc crescut de evaziune fiscală.

Concret, pe 10 februarie 2023, a fost adoptată Hotărârea nr. 3 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Actul normativ modifică și completează anexa la Hotărârea Birourilor Permanente nr. 5/2013 privind „Normele privind modul de utilizare și justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare”. Cei interesați pot lectura documentul pe site-ul Senatului.

Prin această hotărâre au fost aduse mai multe modificări regulilor care vizează acordarea sumelor forfetare pentru parlamentari. Concret, valoarea sumei forfetare la care are dreptul fiecare senator și deputat a fost majorată la 35.500 de de lei. Iar asta nu este tot, cum ar suna o reclamă la produse vândute de Black Friday.

Documentul extinde tipurile de cheltuieli care pot fi făcute din acești bani și permite beneficiarilor, deputați și senatori, să justifice cu documente doar jumătate. Este vorba despre 17.750 de lei lunar. Pentru cealaltă jumătate, parlamentarii trebuie doar să completeze o declarație pe propria răspundere.

Cum se cheltuie sumele forfetare

Parlamentul asigură sume forfetare deputaților și senatorilor pentru diferite cheltuieli legate de activitatea parlamentară. În principal acești bani sunt folosiți pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a biroului parlamentar, incluzând, dar nelimitându-se la:

plata salariilor angajaţilor cabinetului parlamentar;

chiria biroului parlamentar sau costuri de logistică;

cheltuieli de protocol (evenimente, întâlniri cu cetăţenii, furnizori etc.);

transport, promovare, site, materiale de comunicare;

cheltuieli privind serviciile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă conform Legii 319/2006;

evenimente pentru promovarea activităţii parlamentare în circumscripţie (închiriere sală şi servicii tehnice);

servicii de consultanţă şi asistenţă juridică și economică;

servicii de reprezentare şi asistenţă mediatică;

servicii de transmitere de informaţii în reţelele de socializare din mediul digital;

servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate sau cu persoane fizice autorizate;

servicii pe platformele online de conferinţe (videoconferinţe/teleconferinţe) destinate activităţii parlamentare;

cursuri de formare, perfecționare sau specializare pentru dobândirea competenţelor care au legătură cu fişa postului, respectiv activitatea prestată la biroul parlamentar.

Este important de menţionat că suma necheltuită într-o lună se poate reporta pentru lunile următoare, până la finalul mandatului parlamentarului.

Aproape jumătate din parlamentari încasează banii cu sacoșa

În vreme ce majoritatea angajaților din sistemul public și privat sunt obligați își încasează banii în cont, pe card, parlamentarii beneficiază de un statul aparte. Parlamentul le permite să-și încaseze nu doar indemnizația, ci și sumele forfetare și alte alocări financiare în numerar, cu sacoșa. Conform datelor publicate de Libertatea, din cei 464 de parlamentari un număr de 204 optează pentru încasarea celor 35.500 de lei lunar în numerar.

La , 135 deputaţi încasează sumele forfetare în numerar. Este vorba despre:

54 deputați PSD;

22 deputați AUR;

20 deputați PNL;

10 deputați SOS România (PACE);

7 deputați USR;

7 deputați UDMR;

3 deputați POT.

La Senat, un număr de 69 senatori au optat pentru plata forfetarelor în numerar dintr-un total de 134 senatori. Este vorba despre

29 senatori PSD;

14 senatori AUR;

8 senatori PNL;

8 senatori SOS (PACE);

4 senatori UDMR;

3 senatori USR.

Alți 53 de parlamentari (37 deputaţi şi 15 senatori) au optat să primească și indemnizaţia în numerar.

Ce înseamnă 50% din suma forfetară

Încasarea acestor sume cu sacoșa, direct de la caserie reprezintă o procedură netransparentă care favorizează evaziunea fiscală. Parlamentul ar trebui să intre, din acest motiv în vizorul , la fel ca alte structuri evazioniste.

Dacă avem în vedere jumătatea din suma forfetară care nu trebuie justificată, 17.750 lei rezultă că, lunar, riscul de evaziune fiscală este de 8.236.000 lei (464 parlamentari x 17.750 de lei).

Anual, valoarea se ridică la 98.832.000 lei, aproape 100 de milioane de lei.

Parlamentul favorizează practica evazionistă

Utilizarea sumelor forfetare în numerar și lipsa documentelor justificative pentru jumătate din sumele forfetare încasate de parlamentari generează riscuri semnificative de evaziune fiscală şi de utilizare inadecvată a banilor publici. Principalele vulnerabilități conform datelor oficiale sunt următoarele:

Lipsa trasabilităţii : când sumele sunt ridicate în numerar, fără să circule prin cont bancar sau POS, devine dificil de urmărit ce s-a plătit efectiv; dacă s-au emis facturi reale sau dacă sumele au fost folosite conform destinaţiei. Or, aproape jumătate din parlamentari primesc banii în plic sau în sacoșă.

: când sumele sunt ridicate în numerar, fără să circule prin cont bancar sau POS, devine dificil de urmărit ce s-a plătit efectiv; dacă s-au emis facturi reale sau dacă sumele au fost folosite conform destinaţiei. Or, aproape jumătate din parlamentari primesc banii în plic sau în sacoșă. Justificare doar pentru jumătate din sumă : Schema prin care doar 50% din suma forfetară trebuie justificată cu documente fiscale creează un spaţiu larg pentru cheltuieli nelegitime, fictive sau chiar pentru folosirea banilor în interes personal. Cheltuirea banilor publici trebuie justificată și verificată cu rigurozitate, mai ales când este vorba despre Parlamentul României.

: Schema prin care doar 50% din suma forfetară trebuie justificată cu documente fiscale creează un spaţiu larg pentru cheltuieli nelegitime, fictive sau chiar pentru folosirea banilor în interes personal. Cheltuirea banilor publici trebuie justificată și verificată cu rigurozitate, mai ales când este vorba despre Parlamentul României. Utilizare extinsă, cu control redus : Regulile adoptate în 2023 permit ca sumele să fie folosite pentru promovare pe social-media, consultanţă, formare profesională etc. Or, în lipsa unor criterii stricte după care se fac plățile, în lipsa unui audit extern riguros, se poate ajunge la cheltuieli care nu servesc în mod real scopul alocării financiare. Banii pot fi cheltuiți nu pentru activitatea parlamentară ci campanii personale sau beneficii proprii ale beneficiarilor.

: Regulile adoptate în 2023 permit ca sumele să fie folosite pentru promovare pe social-media, consultanţă, formare profesională etc. Or, în lipsa unor criterii stricte după care se fac plățile, în lipsa unui audit extern riguros, se poate ajunge la cheltuieli care nu servesc în mod real scopul alocării financiare. Banii pot fi cheltuiți nu pentru activitatea parlamentară ci campanii personale sau beneficii proprii ale beneficiarilor. Combinarea încasării sumelor forfetare în numerar cu raportarea minimală: această procedură este de natură să reducă transparența şi creşte vulnerabilitatea pentru o instituție fundamentală la fraude. În absenţa unui registru public detaliat al cheltuielilor, cetăţenii şi autorităţile de control nu pot verifica felul în care parlamentarii utilizează fondurile publice.

această procedură este de natură să reducă transparența şi creşte vulnerabilitatea pentru o instituție fundamentală la fraude. În absenţa unui registru public detaliat al cheltuielilor, cetăţenii şi autorităţile de control nu pot verifica felul în care parlamentarii utilizează fondurile publice. Dublu standard în raport cu cetățenii: În timp ce societatea este supusă unor reguli stricte de plată electronică şi verificare fiscală, parlamentarii se bucură de mecanisme netransparente și permisive, care favorizează încălcarea legii. Acest lucru afectează credibilitatea sistemului democratic şi percepţia publică referitoare Parlamentul României.

Concluzii

Riscurile de evaziune fiscală în Parlamentul României nu sunt doar teoretice. O astfel de ipoteză este susținută de reglementările foarte permisive adoptate prin Hotărârea nr. 3 din 10 februarie 2023 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului și de opțiunea pentru încasarea sumelor în numerar, a aproape jumătate din parlamentari.

Parlamentul nu este supus unor proceduri de audit extern riguroase care să stabilească exact cum sunt cheltuiți banii alocați deputaților și senatorilor. O simplă declarație pe propria răspundere nu poate ține locul unor facturi fiscale sau chitanțe. Parlamentarii nu se supun regulilor de limitare a plăților în numerar. Și, mai grav, nu au obligația să respecte o procedură de publicare transparentă a sumelor cheltuite.

Or, în aceste condiții, sumele destinate susținerii activității parlamentare sunt vulnerabili la fraude fiscale. Pentru a reduce aceste riscuri sunt necesare măsuri de transparentizare a cheltuielilor efectuate de fiecare parlamentar, senator și deputat:

raportarea publică, lunară, a cheltuielilor din sume forfetare;

limitarea încasării sumelor în numerar;

introducerea obligativității justificării întregii sume forfetare cu documente justificative;

audit independent .

Doar așa, trasparent, cetățenii pot fi asigurați că sunt folosite în scopul pentru care sunt alocate şi nu devin un instrument de îmbogățire personală. Lipsa transparenței în cheltuirea banilor publici reprezintă un instrument de fragilizare a încrederii în instituţiile statului.