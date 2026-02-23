Partidele din coaliție au îngropat securea războiului. Coaliția de guvernare s-a înțeles pe tăierile din administrație și pe relansarea economică

Coaliția de guvernare s-a înțeles într-un sfârșit pe tema reformei din administrație, dar și pe tema măsurilor de relansare economică propuse de PSD.

Pe ce au bătut palma liderii din coaliția de guvernare

Liderii din coaliția de guvernare s-au înțeles pe tema reformei din administrația locală și centrală, dar și pe tema măsurilor de relansare economică propuse de PSD. Măsurile vor fi avizate de Consiliul Economic și Social mâine, iar tot mâine seară va avea loc și ședința prin care reformele vor fi adoptate.

Proiectul de reformă a administrației publice locale și centrale a fost pus, săptămâna trecută, în dezbatere publică de . Documentul prevede reduceri de personal, limitarea funcțiilor de conducere, reorganizări instituționale și reguli mai stricte privind disciplina financiară a autorităților locale.

De partea cealaltă, a insistat cu planul de relansare economică. Social-democrații au propus un pachet de sprijin care vizează cetățenii din categoriile vulnerabile, precum familiile cu venituri reduse, vârstnicii sau copiii cu dizabilități, pachet care ar avea un impact bugetar estimat la aproximativ 2,3 miliarde de lei.

Scandal peste scandal până au căzut de acord

Însă până să cadă de acord, coaliția de guvernare a ținut-o din scandal în scandal. a amenințat în dese rânduri că ar putea ieși de la guvernare, dacă Ilie Bolojan continuă să își susțină tăierile din administrația publică. De altfel, în PSD a fost un festival de voci care îl amenințau pe premier că i se va retrage sprijinul sau care i-au cerut, cu subiect și predicat, demisia.

Dar liberalii s-au enervat și ei. Și chiar sunt lideri liberali care au afirmat că ar fi mai bine ca social-democrații să intre în opoziție și să lase PNL și USR să facă reformele. chiar a ajuns la momentul în care a vorbit despre un guvern minoritar, fără PSD.

Dar certuri au existat și între . Un conflict a apărut între Ministerul Economiei, condus de USR, și Ministerul Finanțelor, aflat în portofoliul PNL, în legătură cu gestionarea schemelor de ajutor de stat și a mecanismelor de credit fiscal prevăzute în proiect. Ministerul Economiei nu ar fi de acord să cedeze către Finanțe coordonarea acestor instrumente, considerate esențiale pentru politica industrială.